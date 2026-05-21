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21 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Lanzaron un sorteo de entradas para ver a PETROKA

En la mañana de este jueves, dieron a conocer un sorteo para asistir a “No apto para secos”, el espectáculo humorístico de PETROKA que se presentará en El Bolsón.
Por Redacción Red43

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La Subsecretaría de Cultura de El Bolsón anunció un sorteo de entradas para la función de PETROKA “No apto para secos”, el espectáculo encabezado por El Marito que llegará este jueves 22 de mayo a la Casa del Bicentenario.

 

La propuesta fue difundida a través de redes sociales junto a una convocatoria abierta para quienes quieran participar por un par de tickets para el show humorístico, que comenzará a las 22 horas.

 

Cómo participar del sorteo

Según indicaron, quienes quieran sumarse deben seguir la cuenta de Instagram @bramaicaspro y comentar la publicación de @cultura_elbolson etiquetando a la persona con la que les gustaría asistir a la función.

 

 

Además, quienes compartan el posteo en sus historias podrán sumar más posibilidades en el sorteo, que se realizará en las próximas horas.

 

La iniciativa se conoció un día antes de la presentación del espectáculo en El Bolsón y rápidamente comenzó a circular entre seguidores del personaje y público interesado en asistir a la función.

 

Espectáculo con personajes nuevos

“No apto para secos” es el tercer show de PETROKA y forma parte de una nueva gira del personaje creado por El Marito, uno de los humoristas más conocidos del circuito nacional.

 

 

En esta propuesta, el espectáculo incorpora personajes inéditos y escenas nuevas inspiradas en situaciones cotidianas, manteniendo el estilo de humor popular que caracteriza al personaje.

 

Entre las novedades aparece El Albañil, una figura que debutará en este show y que compartirá escena con otros personajes ya instalados dentro del universo de PETROKA.

 

Desde la producción adelantaron que el espectáculo combinará monólogos, diálogos y actuaciones atravesadas por referencias a la vida diaria, vínculos personales y situaciones económicas reconocibles para gran parte del público.

 

 

Entradas disponibles para la función

Además del sorteo difundido por Cultura El Bolsón, las entradas continúan a la venta de manera presencial en la Casa del Bicentenario y en Drugstore del Centro. También pueden conseguirse de forma online a través de Passline.

 

La función será este jueves 22 de mayo a las 22 horas en la Casa del Bicentenario. 

 

Con una propuesta renovada y nuevos personajes en escena, el espectáculo buscará repetir la respuesta obtenida en otros escenarios de la Patagonia.

 

 

O.P.

 

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