"Te sacaste un Messi": La ingeniosa idea de una docente para transformar las evaluaciones

En medio del entusiasmo que despierta el Mundial, una maestra de primaria de San Juan encontró una manera diferente de captar la atención de sus estudiantes y transformar las evaluaciones en una experiencia más cercana y entretenida.

Se trata de Estefanía Rivero, una docente de 25 años que comenzó este año su primer ciclo lectivo en la escuela Las Hornillas, ubicada en Pocito. Durante una suplencia en sexto grado decidió cambiar la forma de entregar las notas y empezó a relacionar las calificaciones con los números de los jugadores de la Selección Argentina.

Así, en lugar de recibir solamente un número, los chicos se encontraban con frases como “Te sacaste un Julián Álvarez” o “Te sacaste un Dibu Martínez”, dependiendo del puntaje obtenido.

Idea nacida del furor por el Mundial

Según contó la propia docente en diálogo con TN, la idea apareció mientras observaba el entusiasmo de sus alumnos con las figuritas y el intercambio relacionado con el Mundial. “A partir de las figuritas y todo lo que hablaban del tema pensé en usar eso para incentivarlos”, explicó.

La propuesta rápidamente despertó interés entre los estudiantes, especialmente porque muchos comenzaron a proponerse llegar a las notas más altas vinculadas con los jugadores más admirados del plantel argentino.

Rivero señaló que anteriormente varios alumnos mostraban poco interés por las evaluaciones, pero que la dinámica ayudó a generar otra predisposición frente a las tareas escolares.

Mejoras en el aula y repercusión en redes

La docente explicó que fue la primera vez que utilizó este recurso y aseguró que los resultados comenzaron a verse rápidamente. En el segundo examen, varias notas mejoraron respecto de evaluaciones anteriores.

Además, comentó que las familias acompañaron positivamente la iniciativa y valoraron el uso de pequeños incentivos dentro del aula.

La experiencia trascendió la escuela cuando Estefanía publicó un video en TikTok mostrando algunas de las correcciones de matemática acompañadas por imágenes de jugadores de la Selección. El video fue compartido bajo el usuario @estefirivero y acumuló más de 115 mil “me gusta”.

Entre los comentarios aparecieron bromas y referencias futboleras de usuarios que celebraron la creatividad de la propuesta. “Ma, me saqué un Dibu Martínez”, escribió una persona, mientras otros mencionaban a distintos futbolistas según la nota obtenida.

Una propuesta que también llegó a otros docentes

Rivero contó además que la idea fue bien recibida dentro de la escuela y que otros docentes le pidieron la plantilla para implementar algo similar en sus clases.

Según explicó, el sistema de evaluación no cambió en cuanto a contenidos o criterios pedagógicos, sino que simplemente modificó la manera de presentar las calificaciones para hacerlas más cercanas a los chicos. “Me gusta buscar estrategias para que no sea solamente copiar o tener una clase tradicional”, señaló la docente, sorprendida por la repercusión que alcanzó la publicación.

Mientras el video sigue circulando en redes sociales, la propuesta abrió también un debate sobre nuevas formas de motivar a los estudiantes dentro del aula utilizando herramientas vinculadas a sus intereses cotidianos.

O.P.