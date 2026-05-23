Taccetta: "Debemos continuar construyendo nuestro modelo de desarrollo"

El intendente Matías Taccetta participó de la tercera edición del programa ejecutivo “La Internacionalización como Motor de Desarrollo Subnacional”, organizado por el Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG) de la Universidad Austral.

La capacitación reunió a 45 funcionarios de gobiernos provinciales y municipales de distintos puntos del país con el objetivo de fortalecer herramientas de gestión vinculadas al desarrollo territorial, la cooperación internacional y la atracción de inversiones.

El intendente Taccetta destacó la importancia de que Esquel participe "de estos espacios de formación e intercambio, que permiten incorporar nuevas herramientas para potenciar el desarrollo local, generar vínculos institucionales y avanzar en políticas que impulsen inversiones, turismo, producción y empleo".

“Aprovechamos estas jornadas para vincularnos con funcionarios, embajadas y empresarios. Avanzamos con la gestión para lograr la llegada de cadenas hoteleras internacionales que lleven a cabo la explotación de los emprendimientos que se están construyendo en la ciudad gracias a la promoción de inversiones turistas impulsada por nuestro gobierno", agregó el intendente.

Asimismo, Taccetta indicó: “Queremos posicionar a Esquel a nivel nacional e internacional. Abrir las puertas de la ciudad e integrarnos. Trabajar en nuestra 'marca ciudad', continuar implantando nuestro plan estratégico, atraer inversiones que generen trabajo y desarrollo para nuestra comunidad".

Durante tres jornadas intensivas, autoridades de ciudades y provincias de CABA, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Santa Fe, Santiago del Estero, Misiones, Neuquén, Chubut, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Tierra del Fuego y Jujuy trabajaron en estrategias de inserción internacional, planificación y promoción de oportunidades para sus localidades.



El programa fue dirigido por especialistas nacionales e internacionales, además del acompañamiento de organismos e instituciones como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Unión Europea, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la OCDE y el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), entre otros.

Asimismo, participaron representantes de las embajadas de Brasil, China y Estados Unidos, junto a funcionarios de Cancillería Argentina, quienes abordaron herramientas vinculadas a financiamiento internacional, cooperación estratégica y posicionamiento global de ciudades y provincias.

En esta tercera edición, el programa incorporó por primera vez un módulo específico sobre atracción de inversiones y fortalecimiento institucional para agencias provinciales y municipales, como una iniciativa pionera para gobiernos subnacionales.

La participación del intendente Taccetta en este tipo de instancias forma parte de una agenda de gestión orientada a generar oportunidades para Esquel, fortalecer vínculos institucionales y posicionar a la ciudad como un destino estratégico para el desarrollo productivo, turístico y de inversiones.