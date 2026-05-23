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23 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Taccetta: "Debemos continuar construyendo nuestro modelo de desarrollo"

El intendente de Esquel participó de la 3° edición del programa “La Internacionalización como Motor de Desarrollo Subnacional”
Por Redacción Red43

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El intendente Matías Taccetta participó de la tercera edición del programa ejecutivo “La Internacionalización como Motor de Desarrollo Subnacional”, organizado por el Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG) de la Universidad Austral.

 

La capacitación reunió a 45 funcionarios de gobiernos provinciales y municipales de distintos puntos del país con el objetivo de fortalecer herramientas de gestión vinculadas al desarrollo territorial, la cooperación internacional y la atracción de inversiones.

 

El intendente Taccetta destacó la importancia de que Esquel participe "de estos espacios de formación e intercambio, que permiten incorporar nuevas herramientas para potenciar el desarrollo local, generar vínculos institucionales y avanzar en políticas que impulsen inversiones, turismo, producción y empleo".

 

“Aprovechamos estas jornadas para vincularnos con funcionarios, embajadas y empresarios. Avanzamos con la gestión para lograr la llegada de cadenas hoteleras internacionales que lleven a cabo la explotación de los emprendimientos que se están construyendo en la ciudad gracias a la promoción de inversiones turistas impulsada por nuestro gobierno", agregó el intendente.

 

Asimismo, Taccetta indicó: “Queremos posicionar a Esquel a nivel nacional e internacional. Abrir las puertas de la ciudad e integrarnos. Trabajar en nuestra 'marca ciudad', continuar implantando nuestro plan estratégico, atraer inversiones que generen trabajo y desarrollo para nuestra comunidad".

 

Durante tres jornadas intensivas, autoridades de ciudades y provincias de CABA, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Santa Fe, Santiago del Estero, Misiones, Neuquén, Chubut, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Tierra del Fuego y Jujuy trabajaron en estrategias de inserción internacional, planificación y promoción de oportunidades para sus localidades.

El programa fue dirigido por especialistas nacionales e internacionales, además del acompañamiento de organismos e instituciones como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Unión Europea, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la OCDE y el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), entre otros.

 

Asimismo, participaron representantes de las embajadas de Brasil, China y Estados Unidos, junto a funcionarios de Cancillería Argentina, quienes abordaron herramientas vinculadas a financiamiento internacional, cooperación estratégica y posicionamiento global de ciudades y provincias.

 

En esta tercera edición, el programa incorporó por primera vez un módulo específico sobre atracción de inversiones y fortalecimiento institucional para agencias provinciales y municipales, como una iniciativa pionera para gobiernos subnacionales.

 

La participación del intendente Taccetta en este tipo de instancias forma parte de una agenda de gestión orientada a generar oportunidades para Esquel, fortalecer vínculos institucionales y posicionar a la ciudad como un destino estratégico para el desarrollo productivo, turístico y de inversiones.

 

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