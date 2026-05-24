La UDC lanzó el primer Curso Federal de Arbitraje de Fútbol de la Patagonia

La Universidad del Chubut fue sede del lanzamiento oficial del Curso Federal de Arbitraje de Fútbol, una propuesta inédita para la región patagónica que reunió en la Extensión Áulica Puerto Madryn a representantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), instituciones deportivas, municipios y autoridades provinciales. La iniciativa surge de un trabajo articulado entre el Consejo Federal de la AFA, la Liga del Valle, la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA), la Universidad del Chubut y Chubut Deportes, con el acompañamiento de los municipios de Puerto Madryn y Rawson.

Del acto de apertura participaron la rectora de Universidad del Chubut, Marcela Freytes Frey; el secretario general del Consejo Federal de la AFA y vicepresidente de la Liga del Valle, Héctor Davies, y la prosecretaria Magalí Montiel; el exárbitro internacional y titular de la UADA, Sergio Pezzotta; el secretario municipal de Educación, Cultura y Deporte de Puerto Madryn, Diego González; y el asesor legal de Chubut Deportes, Federico Landau.

La propuesta, que se desarrolla por primera vez en la Patagonia, reúne a más de 80 participantes provenientes de distintas localidades de Chubut y de provincias como Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Una propuesta inédita para la Patagonia

La rectora de la UDC, Marcela Freytes Frey, destacó el carácter regional de la iniciativa y el rol de la universidad pública en este tipo de articulaciones, y señaló que: “es la primera vez que este curso se realiza en la Patagonia y todo lo que implica que sea junto a una universidad pública, resignifica el valor de la educación pública; no solo en términos de carreras, sino en todo lo que impacta en la vida cotidiana de las personas”.

Además, Freytes Frey remarcó que la convocatoria superó las expectativas iniciales y mencionó que la formación representa también una salida laboral concreta para quienes ya se desempeñan en ligas locales. En este contexto, valoró el trabajo conjunto con la AFA y las instituciones deportivas para adaptar la propuesta a las características territoriales de la Patagonia: “La mirada federal implica entender nuestras distancias y particularidades. Hubo mucha flexibilidad para construir una propuesta inclusiva pensada para nuestra realidad”.

Por su parte, la Coordinadora General de Extensión Universitaria de la UDC, Ailyn Cariaga, explicó que “el curso se organiza en ocho módulos con instancias teóricas y prácticas que se desarrollarán durante siete u ocho meses alternando sedes entre Puerto Madryn y Rawson. Además, el curso cuenta con una certificación que les permite poder arbitrar en todo el país, y esto también es lo importante al pensar en estas articulaciones y vinculaciones”.

Cariaga resaltó que “el trabajo con las ligas fue fundamental, especialmente con la Liga del Valle, que articuló las inscripciones de distintas provincias. Hoy tenemos participantes de Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz que viajaron muchos kilómetros para estar acá; Es una posibilidad concreta de fortalecer perfiles profesionales y acceder a nuevas oportunidades laborales dentro del fútbol argentino”.

Un curso regional con mirada federal

Desde la Asociación del Fútbol Argentino, el instructor del Departamento de Árbitros del Consejo Federal y secretario adjunto de la UADA, Juan Pablo Pompei, destacó el carácter innovador de la iniciativa y la articulación con universidades públicas.

“Es un cambio de paradigma. No tenemos referencias de que una entidad deportiva de primer nivel como la AFA capacite árbitros a través de universidades públicas. Esto representa un salto cualitativo enorme para la formación arbitral”, expresó.

Pompei agregó que uno de los principales objetivos es fortalecer el arbitraje en la Patagonia: “Había una necesidad concreta de formación y capacitación. Ver a tantos jóvenes de toda la región participando nos genera una enorme alegría porque la Patagonia muchas veces queda relegada”.

El crecimiento profesional del arbitraje en la zona

A su vez, la prosecretaria de la Liga de Fútbol Valle del Chubut, Magalí Montiel, remarcó el impacto que tendrá el curso en el crecimiento profesional de árbitros y árbitras de toda la región: “Es una oportunidad única para quienes vienen trabajando en ligas locales y no podían viajar a Buenos Aires para acceder a esta formación”.

“Está bueno que haya tantas mujeres profesionalizándose porque habla de un avance como sociedad. Cada vez más árbitras están llegando a dirigir partidos regionales y federales”, sostuvo Montiel.

En la misma línea, Héctor Davies subrayó que la capacitación permitirá fortalecer el desarrollo regional del arbitraje y ampliar las posibilidades de crecimiento profesional, y expresó que: “Todos estos árbitros ya están dirigiendo en sus ligas y esta formación les permitirá regionalizarse mucho más y seguir creciendo profesionalmente”.

Por último, valoró especialmente que la formación se desarrolle junto a la Universidad del Chubut: “El objetivo es capacitar a nuestra gente y hacerlo a través de una universidad pública de nuestra provincia es lo máximo para nuestros árbitros”.

El desarrollo del Curso Federal de Arbitraje en Chubut amplía las oportunidades de profesionalización dentro del deporte, y pone en valor el rol de la universidad pública como espacio de articulación y respuesta a las demandas de la comunidad. Con participación de personas de distintas provincias, la iniciativa proyecta un impacto regional que fortalece tanto al arbitraje como al entramado deportivo de la Patagonia.

R.G