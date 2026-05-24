Pronóstico del tiempo para este domingo en Esquel

Para este domingo 24 de mayo, se espera una jornada de frío intenso y cielos mayormente cubiertos en la ciudad de Esquel. Según el reporte meteorológico, el termómetro tendrá un inicio de día gélido, con una temperatura mínima de 0°C durante la mañana.

A medida que avance el día, la temperatura experimentará un leve ascenso, alcanzando una máxima de 7°C tanto por la tarde como por la noche. A pesar de la nubosidad, que irá de parcial a mayormente nublada a lo largo del día, la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, oscilando entre el 0% y un máximo del 10% hacia el cierre de la jornada.

Uno de los factores a tener en cuenta para las actividades al aire libre es el viento, que se mantendrá presente durante toda la jornada:

Madrugada: Vientos del Noroeste (NO) de 23 a 31 km/h.

Mañana: Vientos del Oeste (O) de 13 a 22 km/h.

Tarde: Vientos del Oeste (O) de 23 a 31 km/h, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar entre los 42 y 50 km/h.

Noche: Vientos del Suroeste (SO) de 13 a 22 km/h.

Ante el pronóstico de ráfagas intensas durante la tarde, se sugiere a los vecinos asegurar elementos en balcones o patios y circular con precaución ante posibles objetos desplazados por el viento.