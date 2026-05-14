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RED43 economia Aumento de NaftaYPFPrecio de combustiblesHoracio Marín
14 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

YPF aumentó los combustibles y anunció que aplicará un sistema para evitar más subas inmediatas

La petrolera estatal confirmó el incremento desde este jueves y explicó que mantendrá un esquema de “buffer de precios” para amortiguar futuras variaciones del petróleo internacional.
Por Redacción Red43

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YPF anunció un nuevo aumento en los combustibles que comenzó a regir desde este jueves en todo el país. La suba es del 1% y alcanza tanto a las naftas como al gasoil, en un contexto marcado por la volatilidad internacional del precio del petróleo.

 

La confirmación llegó a través de un mensaje publicado en la red social X por el CEO de la compañía, Horacio Marín, quien además explicó cómo funcionará el sistema de “buffer de precios” que la petrolera viene aplicando para evitar trasladar de manera inmediata los cambios bruscos del mercado internacional a los surtidores.

 

“A partir del jueves 14 de mayo, YPF ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”, expresó Marín.

 

 

Cómo funcionará el “buffer de precios”

Según detalló el titular de YPF, la empresa continuará aplicando durante al menos 45 días más un esquema destinado a contener fluctuaciones repentinas en el valor internacional del petróleo Brent.

 

La metodología consiste en no trasladar automáticamente al consumidor las variaciones externas mientras dure ese período. Para eso, la compañía creó una “cuenta compensadora” que permite diferir parte del impacto económico generado por los cambios internacionales.

 

En el mensaje difundido por Marín, la petrolera explicó que, una vez finalizado el conflicto en Oriente Medio y concluido el plazo previsto, buscarán recuperar gradualmente el ingreso que dejaron de percibir durante esta etapa de contención. “Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo”, sostuvo el directivo.

 

 

Precios variables según zonas y horarios

Otro de los puntos que llamó la atención del comunicado fue la ratificación del sistema de “micropricing” que la empresa ya comenzó a implementar en algunos puntos del país.

 

De acuerdo a lo informado por YPF, ese esquema permite establecer precios diferenciales según franjas horarias, corredores específicos y zonas geográficas, tomando en cuenta niveles de oferta y demanda.

 

La modalidad apunta a maximizar rentabilidad y administrar precios de manera segmentada según el comportamiento del mercado.

 

 

Aunque el sistema todavía no se aplica de manera uniforme en todas las estaciones del país, desde la empresa dejaron en claro que continuará siendo parte de la estrategia comercial.

 

 

 

O.P.

 

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