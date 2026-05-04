Con variedad de actividades, invitan a celebrar la observación de aves en el Parque Nacional Lago Puelo

El Parque Nacional Lago Puelo anunció una serie de actividades por el Gran Día Mundial de la Observación de Aves, con propuestas pensadas para todas las edades. La iniciativa se desarrollará durante dos jornadas, el viernes 8 y sábado 9 de mayo, con encuentros educativos y salidas al entorno natural.

La observación de aves en Parque Nacional Lago Puelo será el eje de una programación que combina juego, aprendizaje y recorridos guiados, con el objetivo de acercar a vecinos y visitantes al conocimiento de la fauna.

Actividades para los más chicos

La primera jornada estará enfocada en el público infantil. El viernes 8 de mayo, entre las 16:30 y las 19 horas, se realizará un espacio recreativo donde niñas y niños podrán colorear, jugar y aprender sobre las especies que habitan el parque.

Durante la actividad, se propone la elaboración de una “Primera guía de observación de aves”, una herramienta didáctica que busca despertar el interés por el entorno natural desde edades tempranas. La propuesta se organiza en conjunto con el proyecto Papeloneras.

Salidas guiadas para observar aves

El sábado 9 de mayo será el turno de las salidas al aire libre. La jornada incluirá recorridos diferenciados por edades, con cupos limitados e inscripción previa.

Por la mañana, a las 10 horas, se realizará la salida destinada a adultos, donde se recorrerán distintos sectores del parque con el objetivo de observar, identificar y registrar aves en su hábitat.

Por la tarde, a las 14 horas, tendrá lugar la actividad para niños, quienes deberán participar acompañados por una persona adulta. En ambos casos, el punto de encuentro será el Centro de Visitantes del Parque Nacional Lago Puelo.

Desde la organización informaron que las actividades están sujetas a las condiciones climáticas y podrían suspenderse en caso de lluvia.

Una propuesta que suma cada año

El Gran Día Mundial de la Observación de Aves es una convocatoria que se replica en distintos puntos del mundo y que invita a registrar la mayor cantidad de especies posibles en una jornada.

En este contexto, el Parque Nacional Lago Puelo se suma con actividades abiertas que buscan promover el contacto con la naturaleza y el reconocimiento de la biodiversidad local.

O.P.