Milton Reyes se reunió con dirigentes de Fontana de Trevelin

En Fontana se trabaja “a sol y a sombra”. La idea es terminar todas las obras en el Estadio El Jardín de cara al Torneo Regional Federal. Se avanzó mucho, pero hay mucho por hacer.

Una de las monumentales obras tiene que ver con la terminación de los vestuarios que estarán ubicados detrás de uno de los arcos de la cancha de Fontana. Una obra que estuvo paralizada por un tiempo y que, gracias a gestiones de la comisión directiva, se avanza a gran ritmo.

También está el proyecto de reformar el gimnasio de Fontana, ubicado en la esquina de Avenida San Martin y Libertad, con la idea de que es espacio pueda ser utilizado para torneo de mayor envergadura.

Hay mucho por hacer todavía.

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, junto con el coordinador Lucas de Godos; se acercaron hasta la localidad de Trevelin para interiorizarse sobre las obras que se están ejecutando y revisar los proyectos que están en carpeta.

"Estuvimos con los dirigentes del club coordinando algunas acciones para seguir trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo en conjunto con todos los clubes de la provincia”.

“Estamos en un contexto súper complejo desde lo económico pero entendemos que el trabajo que realizan estas instituciones intermedias es muy valioso para la comunidad en general pero también en particular para las disciplinas deportivas que ofrecen", destacó Milton Reyes.

Además calificó de "muy buena reunión, entendiendo que el trabajo que realizan las entidades intermedias hay que seguir acompañando siempre, tal como lo ha pedido el gobernador Ignacio Torres como política de estado en materia de deportes”.