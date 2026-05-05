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05 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Ya tiene fecha el Torneo de Primera Categoría del Círculo de Ajedrez de Esquel

Se jugará desde el sábado 23 hasta el lunes 25 de mayo, en el local comercial de Fitz Roya
Por Redacción Red43

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Luego de haber conseguido el sexto puesto en el Torneo Provincial por equipos donde participaron Cesar Ariel Gérez, Gerónimo Rossi, Jonás Nahuelmir y Joaquín Baliente, el Círculo de Ajedrez de Esquel está abocado ahora a la organización del Torneo de Primera Categoría que se jugará desde el sábado 23 hasta el lunes 25 de mayo, inclusive.

 

Dicho torneo se llevará a cabo en el local comercial de Fitz Roya, propiedad de Javier Comparada, y será a través del Sistema Suizo a seis rondas.

 

 

Se informó que habrá dos rondas por día, una a las 10 de la mañana y la siguiente a las 3 de la tarde y hasta el momento, los jugadores habilitados para este torneo son 15, a saber: Eduardo Del Blanco, Horacio Hernández, Ernesto Álvarez, Martin O'Connor, Walter Sierra, Cristina Miloro, Ezequiel Collazos, Jonás Nahuelmir, Emanuel Panetta, César Ariel Gérez, Enzo Flores, Edgard Sandoval, Sergio Sepiurka, Ryan Lloyd y Gerónimo Rossi.

 

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