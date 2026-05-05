El Club Camioneros recibió dos hectáreas en la zona de Valle Chico

Con dos hectáreas se puede hacer de todo. Y si es en beneficio del deporte, el mundo se salvará.

Hemos escrito muchas veces que el deporte es la vía de escape para alejarse de los vicios. Y con el deporte, sin importar cual sea, se aprenden valores como la solidaridad, el respeto por el otro, el compañerismo, el ponerse codo a codo y seguir adelante.

En tiempo de crisis, el deporte salvará al mundo.

Esta tarde en la zona de Valle Chico el intendente de la ciudad de Esquel, Matías Taccetta participó del acto de entrega por parte del municipio de dos hectáreas que servirá para el armado de una infraestructura deportiva que siempre hace falta, no solo para la familia de los Camioneros, sino para la comunidad de Esquel en general.

Y Esquel gana un espacio importante para el deporte y no hace falta señalar la estructura que tiene Camioneros para que este proyecto se realice lo antes posible.

EL DEPORTE QUE NOS CONTIENE

El Secretario General, del Sindicato de Camioneros de Chubut, Jorge Taboada, participó en la jornada de hoy de una intensa agenda de actividades en nuestra ciudad, donde destacó la cesión de tierras para el desarrollo de infraestructura deportiva y social.

Durante la jornada, Taboada recorrió junto al intendente Matías Taccetta un predio donde se proyecta la construcción del club, iniciativa que busca ampliar la contención social a través del deporte.

“Muy buena la jornada. Agradecer en principio al intendente y a su equipo, que nos entregaron un predio de dos hectáreas para hacer la instalación del club. La verdad que muy contentos de venir acá”, expresó.

En ese sentido, el líder de Camioneros remarcó el avance de la organización a nivel provincial: “Estamos terminando de armar la infraestructura necesaria en toda la provincia para nuestro club. A pesar de ser un club muy joven, creo que ya tenemos muy avanzada la estructura necesaria para darle una cobertura integral a las familias”.

En este marco, también puso el foco en el rol social del deporte y la educación, especialmente en los sectores más jóvenes. “Nosotros entendemos que la dignidad de las personas arranca con un trabajo, con los chicos estudiando, y si no es así, tienen que estar contenidos haciendo deporte”, afirmó.

“Creo que tanto la educación como el deporte son pilares que tenemos que defender. Aquellos que tenemos responsabilidad tenemos que trabajar para que los chicos estén en la escuela y haciendo deporte, para alejarlos de la calle”, agregó.

Asimismo, Taboada destacó que los clubes cumplen un rol clave como espacios de integración: “Hay que darle contención. Los clubes son proyectos colectivos que tenemos que trabajar con esos fines”.

En cuanto al desarrollo de obras, detalló que el proyecto en Esquel se suma a otras iniciativas en la provincia.

“Esto que venimos a hacer en Esquel se suma a lo que estamos haciendo en lo deportivo en Puerto Madryn y también en Trelew, donde estamos iniciando la obra de un polideportivo y creo que venimos por el buen camino”.

Por último, Taboada volvió a poner en valor el acompañamiento de distintos jefes municipales ya que “son intendentes que entienden que estos son los objetivos: trabajar para sacar a los chicos de la calle y alejarlos de la mala vida. El deporte, la educación y un trabajo digno hacen que se puedan conseguir esos objetivos”.

Fuente Radio de Camioneros.