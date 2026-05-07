El Marito llega a la Comarca con un nuevo show de PETROKA

El humorista El Marito se presentará en El Bolsón con “No apto para secos”, el tercer espectáculo de su popular personaje PETROKA. La función será el viernes 22 de mayo a las 22 horas en la Casa del Bicentenario y marcará el regreso del comediante a los escenarios con una propuesta completamente renovada.

Después del éxito de “Buena PETROKA” y “La biyuya continúa”, el artista apuesta nuevamente al humor popular con un show que incorpora personajes inéditos, textos nuevos y escenas inspiradas en situaciones cotidianas.

La expectativa crece entre quienes siguen el universo de PETROKA, un personaje que logró instalarse entre los más reconocidos del circuito humorístico por su estilo directo, sus observaciones sobre la vida diaria y su mirada irónica sobre la relación con el dinero y la viveza criolla.

Nuevos personajes y humor actualizado

Uno de los principales atractivos de “No apto para secos” será la incorporación de nuevos personajes al espectáculo. Además del regreso de El Profe, el público conocerá a El Albañil, una figura que se suma por primera vez al universo de PETROKA y que promete convertirse en uno de los momentos más celebrados de la noche.

Según adelantaron desde la producción, el show combinará actuación, monólogos y diálogos cargados de humor, con escenas que retratan costumbres y contradicciones muy reconocibles para el público.

La propuesta mantiene el sello característico de El Marito, con un ritmo ágil y un lenguaje cercano, pero suma una puesta renovada y material completamente nuevo.

Una propuesta que busca repetir el éxito de sus anteriores espectáculos

Con cada nueva presentación, PETROKA fue ampliando su público y consolidando un estilo propio dentro del humor popular. Sus anteriores espectáculos lograron convocar a gran cantidad de personas en distintas ciudades y ahora el personaje vuelve a El Bolsón con una función que apunta a repetir esa respuesta.

El nuevo show también refleja la evolución artística del comediante, que incorporó nuevos recursos actorales y personajes para ampliar el universo humorístico que construyó alrededor de PETROKA.

Desde la organización indicaron que “No apto para secos” está pensado para quienes buscan una noche de humor sin pausas, con situaciones reconocibles y personajes exagerados que conectan rápidamente con el público.

Entradas y puntos de venta

La presentación será el viernes 22 de mayo en la Casa del Bicentenario, ubicada sobre Roca 644, en El Bolsón.

Las entradas generales tienen un valor de 35 mil pesos y pueden adquirirse de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, en la Casa del Bicentenario y también en el Drugstore del Centro.

Además, los tickets se encuentran disponibles de manera online a través de Passline.

O.P.