Nueva sede de la UNRN en Mallín: "Es un sueño que se va cumpliendo"

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, acompañó este miércoles la presentación del proyecto de la nueva sede de la UNRN en Mallín Ahogado y celebró el avance de una iniciativa que definió como “un sueño que se va cumpliendo”.

Durante el acto realizado en la Casa del Bicentenario, el jefe comunal remarcó el trabajo conjunto entre el municipio y la Universidad Nacional de Río Negro para concretar el acceso a las tierras donde se proyecta el futuro campo experimental agroecológico.

Proyecto ligado a la zona rural

Pogliano explicó que el predio forma parte de un conjunto de 24 hectáreas municipales ubicadas en Mallín Ahogado, donde en los últimos años también se cedieron espacios para distintos servicios e instituciones. Según detalló, parte de esas tierras fueron destinadas a la Escuela 103, al centro de salud, a la Brigada de Incendios Forestales y a otros organismos vinculados a la zona rural.

“Cumplimos con la palabra comprometida”, afirmó el intendente, y sostuvo que el objetivo siempre fue que esas tierras quedaran afectadas a servicios necesarios para el sector.

Respaldo a la universidad pública

Durante su intervención, Pogliano remarcó la importancia de la educación superior pública y recordó su vínculo con la Universidad Nacional de Río Negro, donde fue consejero por el sector público. “Quienes nos formamos en la universidad pública sabemos la importancia de la accesibilidad a una formación superior”, expresó.

En ese sentido, valoró el rol de la UNRN en El Bolsón y el impacto que tiene para estudiantes de la Comarca poder acceder a carreras universitarias sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

El desafío de sumar nuevas carreras

Además del avance del proyecto agroecológico, el intendente planteó la necesidad de ampliar la oferta académica en El Bolsón con carreras vinculadas a otros perfiles productivos de la localidad. Entre ellas mencionó propuestas relacionadas con gastronomía, hotelería y turismo, en línea con el desarrollo turístico de la ciudad.

“Tenemos un perfil turístico y un perfil productivo que se complementan”, sostuvo.

Proyecto a largo plazo

La iniciativa presentada contempla la instalación de un campo experimental destinado a prácticas, investigación y formación vinculada a la agroecología.

El predio estará ubicado cerca de la Ruta 86, en cercanías de la Escuela 103, y demandará distintas etapas de desarrollo e infraestructura.

Desde el municipio indicaron que aún restan pasos administrativos y legislativos para completar la cesión definitiva de las tierras.

Educación, producción y desarrollo

Pogliano consideró que la consolidación de una sede propia de la UNRN en Mallín Ahogado representa una inversión estratégica para el futuro de El Bolsón.

Además, manifestó que el proyecto se integra con otros servicios e instituciones presentes en la zona rural y puede fortalecer tanto la formación universitaria como el desarrollo productivo local.

O.P.