-5°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 07 de Mayo de 2026
RED43 comarca-andina serosappISSyS Chubutobra social ChubutApp Afiliados ISSyS
07 de Mayo de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

SEROS: Cómo funciona la app para gestionar trámites y consultas desde el celular

La herramienta digital permite acceder a credenciales, recetas electrónicas, cartilla médica y recibos de haberes sin necesidad de asistir a una delegación. Está disponible para Android y iPhone.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Los afiliados a SEROS ya pueden realizar distintas gestiones desde el celular a través de la App Afiliados ISSyS, una plataforma impulsada por el Instituto de Seguridad Social y Seguros de Chubut para facilitar el acceso a información y trámites vinculados a la obra social.

 

La aplicación fue desarrollada para que los usuarios puedan consultar datos personales y de su grupo familiar, acceder a documentación y revisar información médica de manera práctica y segura desde cualquier punto de la provincia.

 

Según informaron desde el organismo, la herramienta reúne en un solo espacio digital distintas funciones que hasta ahora requerían consultas presenciales o gestiones por otras vías.

 

 

Qué se puede hacer desde la App Afiliados ISSyS

Entre las principales opciones disponibles, la aplicación permite visualizar la credencial digital del afiliado y también las de su grupo familiar. Además, brinda acceso a recetas electrónicas e indicaciones médicas cargadas en el sistema.

 

Otro de los servicios disponibles es la consulta de la cartilla de profesionales y prestadores, organizada por localidad, lo que facilita la búsqueda de atención médica en distintas ciudades de Chubut.

 

En el caso de jubilados y pensionados, la plataforma también habilita la descarga y visualización de recibos de haberes y carnets de beneficios.

 

 

Desde el ISSyS remarcaron que la aplicación apunta a agilizar gestiones cotidianas y reducir la necesidad de concurrir personalmente a delegaciones del organismo.

 

Cómo descargar la aplicación

La App Afiliados ISSyS ya se encuentra disponible para dispositivos Android y iPhone.

 

Los enlaces oficiales de descarga son los siguientes:

 

 

Una vez instalada, los afiliados podrán registrarse para acceder a la información vinculada a su afiliación, grupo familiar y prestaciones disponibles.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Corte de energía programado para este jueves en Esquel
2
 Esquel: marcha en defensa de la educación pública
3
 Paritaria docente: ofrecen una mejora salarial que supera la inflación
4
 Senderismo seguro: recomendaciones para disfrutar de la montaña sin correr riesgos
5
 Folk Gráfica: diseño y cartelería en Esquel
1
 Las cosas que toda persona que vive en la Comarca Andina aprende tarde o temprano
2
 Esquel: Avanzan con la puesta en valor de las plazoletas de avenida Yrigoyen
3
 "Plan Calor" y comedores barriales, las prioridades del área de Desarrollo Humano local
4
 Protocolos activos tras un incidente en el Anexo de Casa del Niño
5
 Una postal mágica: una fotografía del Salto del Agrio fue premiada internacionalmente
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -