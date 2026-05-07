SEROS: Cómo funciona la app para gestionar trámites y consultas desde el celular

Los afiliados a SEROS ya pueden realizar distintas gestiones desde el celular a través de la App Afiliados ISSyS, una plataforma impulsada por el Instituto de Seguridad Social y Seguros de Chubut para facilitar el acceso a información y trámites vinculados a la obra social.

La aplicación fue desarrollada para que los usuarios puedan consultar datos personales y de su grupo familiar, acceder a documentación y revisar información médica de manera práctica y segura desde cualquier punto de la provincia.

Según informaron desde el organismo, la herramienta reúne en un solo espacio digital distintas funciones que hasta ahora requerían consultas presenciales o gestiones por otras vías.

Qué se puede hacer desde la App Afiliados ISSyS

Entre las principales opciones disponibles, la aplicación permite visualizar la credencial digital del afiliado y también las de su grupo familiar. Además, brinda acceso a recetas electrónicas e indicaciones médicas cargadas en el sistema.

Otro de los servicios disponibles es la consulta de la cartilla de profesionales y prestadores, organizada por localidad, lo que facilita la búsqueda de atención médica en distintas ciudades de Chubut.

En el caso de jubilados y pensionados, la plataforma también habilita la descarga y visualización de recibos de haberes y carnets de beneficios.

Desde el ISSyS remarcaron que la aplicación apunta a agilizar gestiones cotidianas y reducir la necesidad de concurrir personalmente a delegaciones del organismo.

Cómo descargar la aplicación

La App Afiliados ISSyS ya se encuentra disponible para dispositivos Android y iPhone.

Los enlaces oficiales de descarga son los siguientes:

Una vez instalada, los afiliados podrán registrarse para acceder a la información vinculada a su afiliación, grupo familiar y prestaciones disponibles.

O.P.