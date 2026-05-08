Alerta máxima en Playa Unión donde se esperan olas de más de 5 metros

Este viernes arrancó con fuertes vientos provenientes del sudeste acompañado de lluvias, como estaba pronosticado, pero la atención se centra en la marejada extraordinaria que se espera que coincida con la pleamar que se dará pasado el mediodía en Playa Unión. Por eso el municipio de Rawson está tomando los recaudos necesarios para evitar inconvenientes mayores.

Según las proyecciones meteorológicas, las olas superarían los 5 metros, provocando daños en zonas costeras bajas, como el sur de Playa Unión, Playa Magagna y sectores costeros de Comodoro. Puerto Madryn correrá con mejor suerte ya que al estar ubicada en un golfo, el oleaje no será tan dañino.

El frente tormentoso que llega desde el sudeste, con vientos, lluvias y posible caída de nieve, se dirigirá hacia el centro de la Meseta, afectando localidades como Las Plumas, Paso de Indios, Paso del Sapo, Gan Gan, Gastre, El Mirasol, El Escorial, El Chacay y aldeas aledañas.

Las rutas del interior, la mayoría de tierra, estarán intransitables por ello se recomienda a los automovilistas tomar precauciones o evitar salir a la ruta. La primera bajamar en Playa Unión fue a las 6:18 am y la siguiente bajamar será a las 6:37 pm. La única pleamar de hoy será a las 11:49 am.