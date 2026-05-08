El Bolsón se prepara para una nueva edición del Festival Internacional Nieve Roja

El cine de género volverá a ocupar un lugar central en El Bolsón con la séptima edición del Festival Internacional Nieve Roja, una propuesta que desde hace años gana espacio dentro del circuito audiovisual patagónico y latinoamericano.

Entre el 13 y el 17 de mayo, la Casa del Bicentenario y el Centro Cultural Eduardo Galeano serán sede de proyecciones, charlas y encuentros vinculados al universo del terror, la ciencia ficción y el fantástico.

Nacido en 2019 como una muestra orientada a la difusión de cortometrajes patagónicos, el festival fue ampliando su alcance a partir de alianzas con espacios audiovisuales nacionales e internacionales. Con el tiempo, pasó de ser una muestra local a convertirse en un festival internacional con obras de distintos países y categorías competitivas.

Más de 40 obras y películas estreno

Para esta edición, el Festival Internacional Nieve Roja recibió cerca de 400 inscripciones provenientes de unos 24 países. Finalmente, fueron seleccionadas 43 producciones que competirán en las categorías Patagónica, Nacional, Latinoamericana, Internacional, Bizarro y Largometraje Nacional.

Uno de los anuncios de este año es la incorporación de una competencia nacional de largometrajes. La nueva sección incluirá dos películas estreno que participarán oficialmente del festival y contarán con la presencia de sus directores en El Bolsón.

Además de las competencias, cada función de largometraje estará acompañada por un cortometraje perteneciente a la sección muestra, con propuestas que recorren distintas búsquedas narrativas y estéticas dentro del cine fantástico.

Charlas y actividades abiertas al público

El festival también ofrecerá actividades especiales con entrada abierta para quienes quieran acercarse al universo audiovisual desde otro lugar.

El jueves 14 se realizará la charla “Temblando de frío”, un conversatorio sobre el cine fantástico patagónico a cargo de Alejo Estrabou, director de “Iberah”, y Diego Lumerman, director de “El monstruo y el Sheriff” y de la serie “Sobre cosas que se ven en el cielo”. El encuentro será a las 12 en la Universidad Nacional de Río Negro.

El sábado 16, en tanto, la cineasta y montajista Camila Adaro Lillof brindará la charla “Vampiro esiten”, donde compartirá experiencias vinculadas a la realización audiovisual de género fantástico. Será a las 11 en Casa del Bicentenario.

Proyecciones especiales y premios

Como parte de la programación, el festival presentará una proyección especial de la serie “Sobre cosas que se ven en el cielo”, con presencia de su director. Los primeros tres episodios podrán verse el sábado a las 14 y los restantes el domingo a las 15, también en Casa del Bicentenario.

La séptima edición de Nieve Roja contará además con premios impulsados por festivales, plataformas y espacios ligados a la industria audiovisual. Entre ellos aparecen reconocimientos otorgados por Terror Córdoba, Animal Film Fest de México, RAFMA, ADF y otras productoras y distribuidoras que acompañan el desarrollo y circulación de las obras seleccionadas.