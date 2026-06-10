Incendio en una vivienda obligó a desmontar parte del techo para apagar el fuego

Un incendio de vivienda en Villa Turismo demandó un importante operativo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón durante la noche del martes. El hecho ocurrió alrededor de las 22.15 en una propiedad ubicada sobre calle Ñanco, donde las llamas afectaron parte de la estructura superior de la casa.

De acuerdo con la información brindada por el cuartel local, tras recibir el aviso se despachó una unidad liviana y posteriormente dos unidades pesadas hacia el lugar.

Al arribar, el personal se encontró con los propietarios de la vivienda, quienes habían realizado una primera sofocación que permitió contener el avance inicial del fuego.

El incendio se concentró en el techo y el entrepiso

Luego de una evaluación de la estructura, los bomberos detectaron focos ígneos activos en la parte superior del inmueble, especialmente en la cumbrera del techo y en sectores del entrepiso.

A partir de ese momento comenzaron las tareas de extinción para evitar que las llamas se propagaran hacia otras áreas de la vivienda.

El trabajo presentó una dificultad extra debido a la ubicación del foco principal. Para acceder a la zona afectada fue necesario remover partes de la cumbrera y varias chapas de la cubierta. Las maniobras se realizaron a una altura considerable y bajo estrictas medidas de seguridad, lo que demandó más tiempo de intervención.

Tres dotaciones trabajaron en el lugar

El operativo se desarrolló con la participación de tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, mientras que personal policial colaboró con las tareas preventivas en el sector.

Durante la intervención también fue necesario retirar un conducto de chimenea construido en chapa, elemento que se encontraba en el área afectada por las altas temperaturas.

Según el informe preliminar, las pérdidas materiales alcanzaron aproximadamente el 15% de la estructura de la vivienda.

Sin personas lesionadas

Uno de los aspectos más importantes del episodio fue que no se registraron personas heridas. Tanto los ocupantes de la casa como quienes participaron del operativo pudieron desarrollar las tareas sin sufrir lesiones.

Tras varias horas de trabajo, el fuego fue completamente extinguido y se verificó que no quedaran puntos calientes ocultos que pudieran provocar una nueva ignición.

O.P.