Laguna Willmanco: Mucho más que un paisaje, una historia con nombre propio

Esquel es una ciudad que se cuenta a través de sus paisajes, pero también a través de sus habitantes. La Laguna Willmanco es el ejemplo perfecto de esta simbiosis. Este rincón, que invita a frenar, respirar y contemplar la inmensidad de la naturaleza, esconde en su denominación un relato que nos transporta a los primeros años de nuestra comunidad.

El nombre "Willmanco" no tiene raíces en lenguas originarias ni es una palabra elegida al azar. Es la deformación cariñosa y cotidiana de un apodo nacido en la vida diaria de un colono galés llamado William J. Roberts.

Roberts, uno de los tantos pioneros que eligió estas tierras para echar raíces, era un hombre de trabajo. Sin embargo, su característica física más notoria —le faltaba un brazo— no pasó inadvertida para los vecinos de aquel Esquel naciente. Con la franqueza propia de la época, los pobladores comenzaron a referirse a él como "Will, el manco".

A medida que las generaciones pasaban y el uso del lenguaje se volvía más dinámico, aquel apodo que identificaba al vecino fue fundiéndose hasta transformarse en una sola palabra: Willmanco. Lo que comenzó como un sobrenombre en las charlas de almacén terminó siendo el nombre oficial de la laguna.

Hoy, la laguna no es solo un refugio de paz y belleza natural; es un recordatorio de nuestra propia identidad. Cada vez que visitamos sus aguas, estamos visitando también la memoria de aquellos hombres y mujeres que, con su esfuerzo y sus historias, forjaron lo que hoy conocemos como nuestro hogar.

¿Querés conocerla?

La Laguna Willmanco se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad, enmarcada por la imponente presencia del Cerro 21. Es un lugar ideal para quienes buscan conectar con la naturaleza y descubrir la historia de Esquel desde su raíz más humana.