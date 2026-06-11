Alerta por nieve y viento: Qué se espera este jueves

La jornada estará atravesada por alertas por nevadas y viento, con un escenario que irá evolucionando a medida que avance el día y que tendrá su momento de mayor intensidad durante la noche.

La combinación de bajas temperaturas, ingreso de humedad y viento del oeste coloca especialmente bajo observación a la cordillera y las zonas de mayor altura.

Una mañana fría, pero todavía sin los fenómenos más intensos

Las primeras horas transcurrirán con temperaturas cercanas a los 6° y abundante humedad. Aunque pueden registrarse precipitaciones aisladas durante la mañana, los principales cambios están previstos para más adelante.

El cielo permanecerá cubierto y el viento comenzará a hacerse notar desde temprano, con ráfagas que ya podrían superar los 60 km/h en algunos sectores expuestos.

La tarde marca el inicio de un escenario más complejo

Durante la tarde aumenta la probabilidad de precipitaciones y entra en vigencia la alerta amarilla por nevadas.

Los acumulados previstos para las áreas afectadas podrían ubicarse entre 10 y 20 centímetros, con sectores donde esos valores podrían ser mayores de manera puntual.

En zonas más bajas pueden alternarse momentos de lluvia y nieve mezclada, mientras que en sectores elevados las condiciones serán más favorables para la nieve.

Al mismo tiempo, el viento seguirá ganando intensidad, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

La noche concentra la mayor atención

El período más importante de la jornada se espera entre la tarde avanzada y la noche.

Durante ese tramo rige la alerta naranja por nevadas fuertes, con acumulaciones previstas entre 40 y 60 centímetros en áreas de montaña, pudiendo registrarse valores superiores de manera localizada.

Las condiciones también podrían incluir reducción de visibilidad por nieve levantada por el viento en los sectores más altos de la cordillera.

La temperatura descenderá progresivamente hacia valores cercanos a los 4° y el ambiente se mantendrá muy húmedo.

También hay alerta por viento

Además de la nieve, la Comarca estará bajo alerta amarilla por viento durante la noche.

Se esperan vientos persistentes del oeste con velocidades que podrían ubicarse entre 40 y 60 km/h, acompañados por ráfagas capaces de alcanzar o superar los 100 km/h en algunos sectores.

Las zonas abiertas, caminos de montaña y rutas expuestas podrían ser los lugares donde estas condiciones se perciban con mayor intensidad.

O.P.