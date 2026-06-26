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26 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Una quema requirió intervención de bomberos en plena madrugada

El hecho se registró durante la madrugada de este viernes y demandó la intervención de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo.
Por Redacción Red43

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Una quema en Las Golondrinas registrada durante la madrugada de este viernes demandó la intervención de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, quienes acudieron al lugar tras recibir un aviso alrededor de las 00.48 y trabajaron en el control del fuego hasta su extinción.

 

El episodio ocurrió pasada la medianoche en el sector de Las Golondrinas, donde se detectó una quema que requirió la presencia de una dotación de bomberos.

 

 

Según el parte oficial, el aviso ingresó a las 00.48, momento en el que se dispuso el desplazamiento inmediato hacia la zona. Al arribar, el personal realizó tareas de extinción y control del foco ígneo hasta lograr su eliminación. Una vez finalizadas las labores, la dotación regresó al cuartel.

 

El hecho se produjo en horario nocturno, en plena temporada invernal, con condiciones climáticas variables en la zona, incluyendo períodos de lluvia intermitente durante la jornada.

 

 

 

O.P.

 

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