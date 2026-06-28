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28 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Estado de las rutas nacionales en Chubut

Vialidad Nacional emitió el segundo parte del Plan Invernal y detalló las condiciones de transitabilidad en la provincia, solicitando circular con extrema precaución por la presencia de animales. 
Por Redacción Red43

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El organismo nacional brindó una actualización sobre el estado de las calzadas en el marco del Plan Invernal 2026.

 

Para la Ruta Nacional N° 40, específicamente en el tramo que une Esquel con Epuyén, se informó que la calzada se encuentra normal, aunque presenta sectores con sal y banquinas húmedas en algunos tramos.

 

Las condiciones meteorológicas en la zona registran cielo parcialmente nublado y viento moderado. Asimismo, desde Vialidad Nacional advirtieron sobre la presencia de animales sueltos en el sector, por lo que se solicita a los conductores transitar con suma precaución.

 

En el lugar, los equipos del organismo se encuentran realizando recorridos preventivos para garantizar la seguridad vial. El estado de todas las rutas nacionales de la provincia se puede consultar de forma actualizada en el sitio web oficial de la institución.

 

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