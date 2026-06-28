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28 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Conversatorio sobre cooperativas bonaerenses y locales en Chubut

El CEDESS organiza un encuentro virtual por el Día de las Cooperativas que reunirá a referentes provinciales para debatir sobre el desarrollo territorial y fortalecer los lazos universitarios. 
Por Redacción Red43

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En el marco del Día Internacional de las Cooperativas se llevará adelante el conversatorio denominado Experiencias y aprendizajes locales. Se trata de una propuesta abierta a la comunidad que busca promover el intercambio de experiencias y la reflexión sobre el aporte del cooperativismo al desarrollo territorial.

 

La actividad se realizará de manera virtual el miércoles 1 de julio, a las 18:30 horas, y contará con la participación de representantes de organizaciones cooperativas y federaciones de la provincia. Los disertantes compartirán sus trayectorias, aprendizajes y desafíos desde sus experiencias de gestión y trabajo colectivo.

 

Entre los expositores confirmados se encuentran Valeria Lewis, presidenta de la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos; Gabriel Vidal, referente de la Cooperativa Proyecto Gondwana; Elizabeth Luthard, secretaria de la Cooperativa A la Par; y Marcos Argel, tesorero de la Federación de la Economía Social y Solidaria de la Comarca Andina.

 

El encuentro se desarrollará a partir de tres ejes de debate que abordarán el papel del cooperativismo en la construcción del desarrollo local y en la respuesta a las necesidades de las comunidades. También se dialogará sobre las experiencias de innovación, articulación y generación de saberes impulsadas desde las organizaciones, además de los principales desafíos que enfrenta el sector y las estrategias necesarias para su fortalecimiento.

 

Esta propuesta forma parte de la Cátedra Abierta del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Economía Social y Solidaria, un espacio orientado a fortalecer los vínculos entre la universidad y las organizaciones sectoriales mediante instancias de formación, diálogo y construcción colectiva de conocimiento.

 

A través de esta iniciativa se busca poner en valor el rol del cooperativismo como actor estratégico para el desarrollo sostenible, la participación democrática y la generación de trabajo con impacto social en los territorios. La participación es libre y gratuita, y los interesados deben realizar una inscripción previa a través del formulario digital disponible en las redes de la organización.

 

 

 

 

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