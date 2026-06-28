Más de 250 vecinos de Esquel registraron su Firma Digital

El Gobierno del Chubut dio continuidad a su política de modernización administrativa mediante un operativo de tres jornadas en la ciudad de Esquel, donde más de 250 vecinos de la localidad y zonas aledañas pudieron registrar su Firma Digital. La actividad estuvo coordinada por la Subsecretaría de Innovación y Mejora de Procesos, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, y contó con la colaboración de la Subsecretaría de Gobierno para facilitar el acceso a sus propios agentes.

Durante los tres días de atención, se asesoró y registró a un amplio abanico de profesionales, entre los que se destacaron abogados, arquitectos, maestros mayores de obra, agrimensores y personal docente de la Universidad del Chubut. Asimismo, formaron parte de la convocatoria trabajadores de la salud y del Registro Civil provenientes de las localidades de Trevelin y Lago Rosario.

Desde el organismo provincial agradecieron especialmente la articulación estratégica con la Municipalidad de Esquel, el Colegio de Abogados, el Colegio Profesional de Ingenieros y Técnicos, y la Universidad del Chubut, instituciones que además prestaron sus instalaciones para optimizar la calidad del servicio brindado a la comunidad. A su vez, se anticipó que ya se planifican nuevas fechas en otras localidades para expandir el alcance de esta herramienta tecnológica.

La Plataforma de Firma Digital Remota implementada ofrece una solución segura y confiable que permite firmar documentos electrónicos sin la necesidad de utilizar un token físico. El sistema cuenta con validez jurídica equivalente a la firma de puño y letra, garantizando la autenticidad e integridad de los documentos mediante criptografía asimétrica y el resguardo seguro de los datos biométricos.

Al respecto, la subsecretaria de Innovación y Mejora de Procesos del Chubut, Tamara Sander, destacó que "es importante realizar estos operativos de registro de firma digital en diferentes localidades de la provincia, ya que desde la Secretaría General de Gobierno a través de la Subsecretaría somos autoridad de registro validados ante la ONTI a nivel nacional".

La funcionaria provincial detalló el origen de la iniciativa en la cordillera y señaló que "el requerimiento para realizar las jornadas llegó por parte de los diferentes actores con los que articulamos la agenda en la ciudad, tanto la Municipalidad, como la Universidad del Chubut, con el Colegio de Abogados y el otro Colegio Profesional de Ingenieros y Técnicos".

Finalmente, la responsable del área tecnológica remarcó el sentido federal de la propuesta y concluyó que "poder acercar el servicio a diferentes puntos de la provincia es lo que estamos buscando con estas acciones, y de igual manera ofrecemos la posibilidad de sacar turno a diario en la oficina en Rawson donde también cualquier ciudadano puede registrar su firma".