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28 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Eulalio “Coco” Muñoz se coronó Campeón Argentino de Maratón

Fue el más rápido en Rosario, prueba en la que Joaquín Arbe abandonó
Por Redacción Red43

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El atleta de Gualjaina Eulalio “Coco” Muñoz se proclamó Campeón Argentino de Maratón tras imponerse esta mañana en la 24° edición del Maratón Internacional de la Bandera, en Rosario.

 

A pesar de la jornada lluviosa, casi 5.000 corredores se dieron cita en esta tradicional competencia, incluyendo los participantes en la Integración de 10 km.

 

“Coco” Muñoz, quien fuera representante argentino en el maratón olímpico de Sapporo 2021 y en el Mundial de Eugene 2022, está produciendo su retorno a los primeros planos, una larga ausencia en la temporada anterior debido a una lesión.

 

Ahora ganó con 2hs 16min 57seg, a solo dos segundos del récord de este circuito en poder de Pedro Gómez), en tanto sus escoltas fueron el salteño Esteban Angulo (2hs 17min 39seg) y el rosarino Daniel Penta (2hs18min 44seg).

 

Por su parte, el otro esquelense en participar fue Joaquín Arbe quien abandonó la carrera.

 

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