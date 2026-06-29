Inaugurarán la casa de ALCEC en Esquel para pacientes oncológicos de la zona

La Asociación de Lucha Contra el Cáncer (ALCEC) "Lazos por la Vida" inaugurará este viernes a las 11 de la mañana su nueva casa en Esquel, un espacio diseñado para recibir de forma temporaria a pacientes oncológicos de la zona, especialmente a aquellos que no cuentan con obra social. El proyecto se concreta tras un mes de intensos trabajos de puesta en marcha y se realiza en forma conjunta con el servicio de Oncología del Hospital Zonal de Esquel.

Liliana Tamame, referente de la institución, detalló que contar con este espacio físico era un anhelo de muchos años que comenzó a gestionarse firmemente durante el último período electoral, cuando presentaron propuestas a los candidatos. Finalmente, se llegó a un acuerdo con el intendente Matías Taccetta mediante el cual la Municipalidad se hace cargo del alquiler de la vivienda, mientras que ALCEC asume los costos de los servicios, seguros, limpieza y mantenimiento. Paralelamente, continúan los trámites para obtener un terreno fiscal donde proyectan construir una sede definitiva junto al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

"El objetivo es que vengan dos pacientes por vez, es temporario, es decir, esto sería para facilitar aquellas quimios que son cortas, el paciente tiene que venir con un acompañante y tenemos la ventaja que estamos a la vuelta del hospital, entonces cualquier molestia o situación se puede concurrir inmediatamente", explicó Tamame sobre la dinámica del alojamiento. La casa servirá para albergar a personas que requieran realizarse estudios previos, tratamientos breves o controles postoperatorios vinculados a su situación oncológica. La demanda en la región es alta, considerando que el año pasado se registraron alrededor de 917 casos en la zona y muchos pacientes debían costear sus estadías o recurrir a la ayuda de Cáritas y de sus municipios.

El inmueble se encuentra en la etapa final de las tareas de acondicionamiento. Desde la asociación se adquirieron camas, colchones, sábanas y toallas, mientras que diversos sectores de la comunidad, empresas locales y la diputada Karina Otero sumaron donaciones de vajilla, electrodomésticos y mobiliario. Asimismo, esperan la llegada de mesas, sillas y equipamiento por parte de Lotería del Chubut.

Para afrontar los gastos de luz, gas y mantenimiento general, ALCEC lanzó una campaña de socios adherentes. Los interesados en colaborar pueden coordinar un débito automático comunicándose al teléfono 15699854, contactándose a través de las redes sociales de Facebook e Instagram, o realizando una transferencia directa al alias alcec.casa de su cuenta en el Banco Francés. La institución recordó que emite la documentación correspondiente para quienes deseen deducir las donaciones del impuesto a las ganancias.

EBW