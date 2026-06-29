Duatlón La Zeta: participaron 180 atletas en esta edición

La Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta fue el escenario de la segunda y última fecha del Campeonato de Duatlón, un evento que volvió a consolidarse como una de las pruebas combinadas más importantes del calendario local. Con una destacada convocatoria que reunió a más de 180 competidores de distintos puntos de la región, la jornada combinó pedestrismo y ciclismo de montaña en un circuito especialmente preparado para la ocasión, donde atletas individuales y duplas ofrecieron un gran espectáculo.



La organización estuvo a cargo de la Asociación de Ciclismo del Noroeste Andino del Chubut, con el acompañamiento de la Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Deportes, y de Chubut Deportes. En la clasificación general del campeonato, Kevin Martin se consagró campeón entre los caballeros, mientras que Sheila Reyes Jones hizo lo propio en la rama femenina, coronándose tras la disputa de las dos fechas del certamen.



Acompañando la jornada estuvo presente el director de Deportes, Roberto Fusiman, quien compartió la actividad junto a organizadores, competidores y público, reafirmando el acompañamiento del municipio a las disciplinas que continúan creciendo en la ciudad. Al finalizar la competencia se realizó la ceremonia de premiación, donde se entregaron premios en efectivo y medallas a los mejores clasificados del campeonato, además de diversos sorteos para los participantes.



Desde la organización destacaron el nivel de la competencia y el compromiso de todos los equipos que hicieron posible el evento, agradeciendo especialmente el trabajo del personal de salud, los aspirantes a Agentes de Policía del Chubut, el personal de la Reserva Natural Laguna La Zeta, la Sociedad Rural de Esquel y los colaboradores que acompañaron el desarrollo de la jornada. De esta manera, Esquel continúa promoviendo la actividad física, el turismo deportivo y el aprovechamiento de los espacios naturales.

EBW