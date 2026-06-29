Hockey sobre patines: una propuesta deportiva que crece en Aldea Escolar

La Secretaría de Deportes y Recreación de Trevelin continúa ampliando su oferta de actividades y, en esta oportunidad, el hockey sobre patines se instaló en el paraje Aldea Escolar. La propuesta, que se desarrolla específicamente en el SUM de la Escuela 96, busca acercar a la comunidad a disciplinas alternativas y cuenta con el entusiasmo de un formador que lleva el deporte en la sangre.

El profesor a cargo del taller es Jorge Guzmán, oriundo de la provincia de San Juan y actual residente de la zona. Si bien la actividad ya se encuentra en marcha, desde la organización destacaron que siempre hay lugar para quienes quieran iniciarse, aprender y seguir creciendo en el deporte. Este espacio está pensado para distintas edades, promoviendo la práctica deportiva, el compañerismo y la vida activa.

Guzmán cuenta con una larga trayectoria sobre los patines, una experiencia que hoy intenta volcar en cada una de sus clases para motivar a sus alumnos. "En lo personal, jugué hockey desde los 4 años hasta los 19, donde tuve la posibilidad de compartir y aprender de jugadores que estuvieron muchos años en Europa", recordó el profesor sobre sus inicios en una provincia donde la disciplina es una marca registrada.

El objetivo del taller no solo es enseñar las técnicas básicas del juego, sino también contagiar el amor por la actividad. Además de haber competido en torneos nacionales, Guzmán apuesta a que los vecinos descubran una nueva alternativa recreativa y deportiva, asegurando que "les muestro a los chicos un poco de la pasión sanjuanina que es el hockey sobre patines".

Los días y horarios establecidos para los entrenamientos son los lunes de 20:00 a 21:00 horas para el grupo de 7 a 13 años, y de 21:00 a 22:00 horas para los adultos. En tanto, los miércoles la actividad se desarrolla de 20:30 a 21:30 horas para los menores y de 21:30 a 22:30 horas para el bloque de adultos.

Bajo la premisa de que "nunca es tarde para empezar", la invitación queda abierta a la comunidad para sumarse a esta propuesta que sigue agregando participantes y experiencias cada semana, reflejando cómo Trevelin sigue apostando al deporte como "motor de encuentro y desarrollo".

EBW