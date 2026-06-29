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29 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Abuso en la pareja

El Ministerio Público Fiscal de Esquel analizó las complejidades del consentimiento y la violencia de género intramuros tras un reciente veredicto condenatorio de un jurado popular. 
Por Redacción Red43

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El debate sobre la violencia de género suele concentrarse en las agresiones físicas visibles o en los ataques perpetrados por desconocidos, pero una de las formas más complejas y silenciosas ocurre puertas adentro de los vínculos afectivos. Desde el Ministerio Público Fiscal de Esquel se abordó esta problemática tras un reciente veredicto de culpabilidad dictado por un jurado popular contra un hombre que abusó sexualmente de su pareja, lo que reabre la discusión sobre las estructuras de poder y los roles de género.

 

 

Los especialistas señalan que consentir una relación sexual no siempre es sinónimo de libertad, ya que el consentimiento suele estar atravesado por mandatos arcaicos vinculados al supuesto deber conyugal, como si la mujer perdiera el derecho sobre su propio cuerpo al estar en una relación. Existe una distinción crítica entre el consentimiento y la voluntad, visibilizando el fenómeno del sexo consentido pero no deseado, donde muchas mujeres acceden a mantener relaciones no por deseo, sino para evitar conflictos, complacer al otro o por temor.

 

 

A nivel judicial, el foco tradicionalmente se ponía en la existencia de resistencia física o violencia explícita, una perspectiva que la doctrina actual busca superar para centrarse en la ausencia de un consentimiento genuino y libre. Los expertos del organismo judicial concluyen que cuando el sexo se impone por la fuerza o mediante el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad extrema, donde la víctima se siente incapaz de negarse, no se puede hablar de un acto libre, sino de una agresión que debe ser juzgada con perspectiva de género.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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