Junio se despide con frío, viento y posibilidad de nieve

Después de un lunes que regaló algunas horas de sol y permitió una pequeña pausa en medio del frío, el último día de junio volverá a mostrar una postal mucho más típica del invierno cordillerano.

El martes arrancará con temperaturas muy bajas, abundante nubosidad y viento del sector sur y sudeste que ayudará a sostener el ambiente frío durante prácticamente toda la jornada.

Mañana fría y con cielo cargado

Las primeras horas del día encontrarán a la Comarca Andina con temperaturas cercanas a 1° y sectores donde el frío podría sentirse aún más, especialmente en áreas rurales y zonas bajas propensas a las heladas.

El cielo permanecerá mayormente cubierto desde temprano y no se descartan algunas precipitaciones aisladas en forma de nieve débil o agua nieve en sectores elevados y cercanos a la cordillera.

La isoterma se mantendrá muy baja durante buena parte del día, una condición que favorece la presencia de nieve en cotas relativamente bajas si aparecen precipitaciones de cierta intensidad.

La tarde

Entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, las temperaturas apenas alcanzarán entre 4° y 5°, mientras aumentará el viento del sudeste. Las ráfagas podrían superar los 50 km/h durante la tarde, especialmente en áreas más expuestas y abiertas de la Comarca Andina.

En ese mismo tramo del día también crecerán las probabilidades de precipitaciones, con posibilidad de alternancia entre lluvia, agua nieve y nieve según la altitud y la ubicación dentro de la Comarca.

En localidades de valle no se esperan acumulaciones importantes, aunque sí podrían registrarse algunos pasajes breves de precipitación invernal.

Cierre de junio con ambiente de pleno invierno

Hacia la noche el termómetro volverá a acercarse a los 0° y el viento continuará presente, manteniendo una sensación térmica baja.

El último día de junio tendrá así todos los ingredientes del invierno cordillerano: frío persistente, nubes bajas, viento y la posibilidad de volver a mirar hacia los cerros para ver si el blanco empieza a ganar terreno otra vez.

O.P.