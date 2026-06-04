Separan al jefe de la Alcaidía de Comodoro Rivadavia por presunta connivencia con presos

El nombre de José Leonardo Fernández quedó este miércoles en el centro de la escena pública luego de que la justicia y la Policía del Chubut confirmaran su apartamiento preventivo de la jefatura de la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia por un plazo de 60 días, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades dentro de la dependencia.

La medida fue adoptada tras una serie de allanamientos realizados durante la mañana de este miércoles y anunciada oficialmente en una conferencia de prensa encabezada por autoridades judiciales y policiales en la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia.

Fernández, quien actualmente ostenta el rango de comisario mayor, es un oficial con una extensa trayectoria dentro de la fuerza provincial y que durante los últimos años ocupó distintos cargos de conducción en dependencias policiales de Chubut.

Los antecedentes administrativos muestran que Fernández desarrolló gran parte de su carrera en distintas unidades operativas de la provincia.

Uno de los movimientos más relevantes se produjo en enero de 2020, cuando fue trasladado desde la División de Asuntos Rurales de El Maitén hacia la División de Asuntos Rurales de Puerto Madryn, donde asumió como jefe de la dependencia.

Ese nombramiento formó parte de una reestructuración interna de la Policía del Chubut y lo posicionó al frente de una de las áreas estratégicas vinculadas a la prevención de delitos rurales y al control territorial en la región. Con el paso de los años continuó su carrera dentro de la institución y alcanzó cargos de mayor responsabilidad.

El 10 de diciembre de 2023, la Jefatura de Policía del Chubut dispuso una amplia serie de cambios en la estructura policial de Comodoro Rivadavia, con más de veinte traslados de efectivos y jefes de dependencias. En ese contexto, el entonces comisario inspector José Leonardo Fernández fue trasladado desde la Comisaría Distrito Alto Río Senguer hacia la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia.

La designación lo colocó al frente de una de las dependencias más sensibles del sistema policial provincial, encargada del alojamiento y custodia de personas privadas de la libertad bajo jurisdicción policial.

Desde entonces, Fernández quedó a cargo de la administración y funcionamiento cotidiano de la Alcaidía, una institución clave dentro del esquema de seguridad y detención de la ciudad. Sin embargo, la situación cambió drásticamente este miércoles, cuando la Fiscalía confirmó que Fernández es el principal investigado en una causa que comenzó el pasado 22 de abril.

Según explicó el jefe de fiscales, Cristian Olazábal, la investigación se inició luego de que el Ministerio Público Fiscal recibiera información sobre presuntas irregularidades que estarían ocurriendo dentro de la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia.

A partir de tareas investigativas, declaraciones testimoniales e intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente, los investigadores reunieron elementos que permitieron solicitar allanamientos y requisas personales.

Las medidas fueron autorizadas por la jueza penal María Laura Borges y se ejecutaron durante la mañana de este miércoles en distintos puntos vinculados a la causa. De acuerdo con lo informado oficialmente, durante los procedimientos se secuestró documentación y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Aunque la Fiscalía mantiene bajo reserva buena parte de los detalles del expediente, Olazábal confirmó que la principal hipótesis apunta a una posible connivencia entre personas privadas de la libertad y autoridades de la Alcaidía.

Por el momento, la investigación se encuentra enfocada directamente sobre Fernández, aunque desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que no se descarta la aparición de nuevas responsabilidades a medida que avance el análisis de la evidencia secuestrada. “Estamos hablando de una institución donde puede haber personas que tengan conocimiento y eso es justamente lo que estamos tratando de establecer”, sostuvo Olazábal.

Como consecuencia de la investigación en curso, la Jefatura de Policía resolvió apartar preventivamente a José Leonardo Fernández de su cargo por un plazo inicial de 60 días.

La medida busca garantizar el normal desarrollo de la causa judicial y evitar cualquier interferencia en la recolección y análisis de pruebas. Durante ese período, la conducción de la Alcaidía quedará bajo nuevas autoridades designadas por la fuerza policial.

Mientras tanto, los investigadores continuarán analizando la documentación secuestrada y los dispositivos de comunicación incautados durante los allanamientos, elementos que podrían resultar determinantes para esclarecer los hechos denunciados.

Con información de ADN