11° -1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 04 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsquelMatías Taccetta
04 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El municipio de Esquel puso en funcionamiento un hogar de tránsito para mujeres de la comarca

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, informó sobre la puesta en marcha de una vivienda destinada al alojamiento de mujeres de la comarca que deben trasladarse a la ciudad para recibir atención médica.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La decisión administrativa surge de las reuniones realizadas con instituciones locales durante la etapa de campaña, donde se relevaron las necesidades y demandas del sector. En referencia a este proceso, el intendente manifestó: "Sí, hace unos años atrás, cuando ya estábamos en campaña, tuvimos la posibilidad de hablar con cada una de las instituciones, de escuchar cuáles eran las necesidades, las demandas, y en ese sentido sabíamos que había un compromiso por parte nuestra que teníamos que cumplir, el alquiler de una vivienda".

 

El programa busca dar respuesta a una situación de vulnerabilidad detectada en pacientes que deben realizar consultas o tratamientos en Esquel. Al respecto, el jefe comunal explicó: "Son muchas las mujeres de la comarca que se acercan a nuestra ciudad, derivadas de nuestra ciudad, del Hospital General, y no tenían un lugar donde poder estar, donde poder estar tranquilas". Ante este escenario, el municipio resolvió financiar tanto el costo del alquiler como la dotación de equipamiento necesaria para que el inmueble sea habitable.

 

Para garantizar la continuidad y el alcance de esta medida, se inició un diálogo con autoridades de la región. Sobre esta instancia de trabajo conjunto, Taccetta señaló: "Y es por eso que se tomó la decisión desde el municipio de acompañarlas con el alquiler, y bueno, llegar también con el equipamiento de esa casa para que distintas vecinas de cada una de las localidades, he hablado con los distintos intendentes de acá, de la comarca, para que también colaboren con esta buena causa".



 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Noah y la entrevista que me quedó pendiente
2
 Abigeato en Gobernador Costa: secuestraron ovinos durante una serie de allanamientos
3
 Esquel se movilizó bajo el grito de #NiUnaMenos
4
 "Viajemos Juntos": la pareja que dejó su vida convencional para recorrer Argentina en motorhome
5
 Esquel: la Fiscalía pide declarar "sujeto de derecho" a un caballo rescatado
1
 Taccetta presentó la temporada de invierno de Esquel en Buenos Aires
2
 Chubut restringirá el uso de celulares en las aulas de todos los niveles educativos
3
 Vuelos Córdoba-Esquel: el servicio se reactivará después del Mundial
4
 Lotería del Chubut y la Municipalidad de Esquel entregaron equipamiento a instituciones
5
 Chubut: los "Juegos Comunales" son ley y garantizan el acceso al deporte en el interior
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -