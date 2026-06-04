El frío se hace sentir en las rutas de la región: piden máxima precaución

Las condiciones de transitabilidad en la Ruta Nacional 259 continúan siendo normales este jueves por la mañana, aunque desde Vialidad Nacional solicitaron a los conductores extremar las precauciones debido a las condiciones propias de la temporada invernal.

Según el parte actualizado a las 8:00, el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y la ciudad de Esquel se encuentra habilitado y presenta calzada de pavimento en estado normal, con presencia de sal en algunos sectores. Asimismo, se informó que las banquinas permanecen húmedas y que hay animales sueltos en distintos puntos del recorrido.

Por otra parte, en el tramo que une Esquel con Trevelin también se registran condiciones normales de circulación. No obstante, la calzada se encuentra húmeda por tareas de riego con sal en sectores específicos, mientras que las banquinas presentan humedad y barro.

Desde el organismo nacional indicaron además que equipos de Vialidad Nacional continúan trabajando sobre ambos sectores de la ruta en el marco del Plan Invernal 2026. A esto se suman condiciones de viento y heladas leves que podrían afectar la adherencia en determinados puntos.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron la importancia de transitar con precaución, respetar las velocidades máximas permitidas y mantenerse informados sobre las actualizaciones del estado de las rutas antes de emprender un viaje.

R.G