Precaución: calzada húmeda en la ruta Esquel - Epuyén

El primer parte de rutas del Plan Invernal de Vialidad Nacional, reporta la situación correspondiente al día de hoy 6 de junio del 2026.



La Ruta N° 40 tramo Esquel - Epuyén - acceso a El Bolsón se encuentra con calzada húmeda, con sal en sectores.

Banquinas húmedas, con barro en sectores. Animales sueltos. Viento leve. Neblina.

Equipos de Vialidad Nacional realizan recorrido preventivo.



Se advierte transitar con precaución.



La información de todas las rutas nacionales en la provincia: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales