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07 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin invita a participar de una nueva edición de “Mujeres, plantas y oficios”

La propuesta se desarrollará el 20 de junio en la Agencia INTA Trevelin. La actividad es gratuita y busca destacar los saberes, prácticas y oficios vinculados al uso de las plantas y el entorno natural.
Por Redacción Red43

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La localidad de Trevelin será escenario de la segunda edición de “Mujeres, plantas y oficios”, un encuentro orientado a visibilizar y fortalecer el conocimiento que muchas mujeres desarrollan en torno a las plantas, sus usos y los distintos trabajos asociados a la naturaleza.

 

La iniciativa propone generar un espacio de intercambio abierto a la comunidad, donde los participantes podrán compartir experiencias, aprendizajes y reflexiones relacionadas con la flora regional y el vínculo que las personas construyen con el territorio.

 

 

 

Durante la jornada se abordarán diferentes temáticas vinculadas a los oficios que nacen del aprovechamiento responsable de los recursos naturales, el reconocimiento de las especies nativas y la importancia de preservar los saberes locales transmitidos de generación en generación.

 

El encuentro tendrá lugar el sábado 20 de junio a las 15 horas en la Agencia INTA Trevelin, ubicada en Río Corintos 475. La participación será libre y gratuita para todas las personas interesadas.

 

 

 

R.G

 

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