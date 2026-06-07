Trevelin invita a participar de una nueva edición de “Mujeres, plantas y oficios”

La localidad de Trevelin será escenario de la segunda edición de “Mujeres, plantas y oficios”, un encuentro orientado a visibilizar y fortalecer el conocimiento que muchas mujeres desarrollan en torno a las plantas, sus usos y los distintos trabajos asociados a la naturaleza.

La iniciativa propone generar un espacio de intercambio abierto a la comunidad, donde los participantes podrán compartir experiencias, aprendizajes y reflexiones relacionadas con la flora regional y el vínculo que las personas construyen con el territorio.

Durante la jornada se abordarán diferentes temáticas vinculadas a los oficios que nacen del aprovechamiento responsable de los recursos naturales, el reconocimiento de las especies nativas y la importancia de preservar los saberes locales transmitidos de generación en generación.

El encuentro tendrá lugar el sábado 20 de junio a las 15 horas en la Agencia INTA Trevelin, ubicada en Río Corintos 475. La participación será libre y gratuita para todas las personas interesadas.

R.G