Abren inscripciones para un curso de RCP y uso de DEA en Esquel

La comunidad de Esquel tendrá la oportunidad de capacitarse en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibrilador externo automático (DEA) a través de un curso abierto que se dictará el próximo sábado 13 de junio, de 16 a 19 horas, en las instalaciones del Gimnasio Habitus, ubicado en Alberdi 450.

La propuesta está dirigida a personas de todas las edades y no requiere conocimientos previos. Durante las tres horas de formación, los participantes aprenderán herramientas fundamentales para actuar ante emergencias cardíacas y situaciones que requieran una intervención inmediata.

La capacitación contará con certificación de ACES AIDER, con una validez de dos años, e incluirá prácticas con DEA, uno de los dispositivos clave para aumentar las posibilidades de supervivencia en casos de paro cardiorrespiratorio.

El valor general del curso es de 25.000 pesos, mientras que los alumnos del Gimnasio Habitus podrán acceder a una tarifa especial de 15.000 pesos, presentando el comprobante correspondiente.

Desde la organización informaron que los cupos son limitados e invitaron a los interesados a realizar la inscripción con anticipación. Para consultas, se encuentran habilitados los teléfonos 2804-678485 (Prof. Beto) y 2945-526392 (Prof. Ernesto).

La actividad estará a cargo del Lic. Beto Alecio y busca brindar conocimientos que pueden resultar decisivos para salvar una vida en situaciones de emergencia.

R.G