Bajo la lluvia, concluyó el velatorio del Indio Solari

Miles de personas se acercaron al Microestadio Gatica de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, para darle un último adiós a Carlos Alberto “Indio” Solari, quien fue hallado sin vida el viernes 5 de junio a las 9 de la mañana, cerca de la piscina de su casa en Parque Leloir. Murió de un accidente cerebrovascular (ACV), de acuerdo con lo que indicó la autopsia.

El velorio comenzó a las 10 de la mañana del domingo, una hora antes de lo previsto, debido a la masiva presencia de seguidores que formaron una fila que llegó a extenderse por casi 8 kilómetros, cerca del límite con la Ciudad de Buenos Aires. El ingreso al predio se mantuvo abierto desde entonces y hasta la madrugada de este lunes, cuando el flujo de fanáticos, que se había mantenido en constante movimiento pese a la lluvia y las bajas temperaturas, comenzó a mermar.

Minutos antes de las 8 de la mañana, la familia de Carlos Alberto Solari agradeció la presencia de quienes se acercaron al adiós, a través de un texto publicado las redes sociales: “Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”.

En el escrito, difundido como “Comunicado de la familia del Indio Solari”, los allegados al cantante destacaron el trabajo de quienes participaron de la logística en poco tiempo: “Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord”.

La familia también recuperó una frase que, según indicó, el propio Solari solía decir sobre los adioses: “Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces”. Y sumó: “Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida”.

En otra parte del mensaje, los familiares atribuyeron al músico una decisión pensada antes de su muerte, ligada a su trabajo cotidiano con instrumentos y grabaciones: “Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba”.

En el cierre, el comunicado planteó ese gesto como una indicación para quienes lo siguen: “Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, allá o el lado de que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más”.