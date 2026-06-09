¿Puede una Copa del Mundo hacer que esquíes gratis la próxima temporada?

El Cerro Perito Moreno de El Bolsón, a través de Laderas, sorprendió con una propuesta que combina la pasión por el esquí y el entusiasmo que despierta la Selección Argentina en cada Copa del Mundo. La denominada "Promo Mundial 2026" ofrece una posibilidad poco habitual para quienes planean disfrutar de la nieve el próximo invierno.

La iniciativa establece que las personas que compren pases de medios de elevación durante el período de preventa podrán recibir un beneficio equivalente para la temporada 2027 si la Selección Argentina se consagra campeona del Mundial de fútbol que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Cómo funciona la promoción

La campaña estará vigente hasta el 15 de junio y alcanza exclusivamente a los pases de medios de elevación adquiridos a través de los canales oficiales de venta de Laderas.

Según las bases publicadas por la empresa, la promoción no se trata de un sorteo ni de un concurso, sino de un beneficio sujeto a una condición específica. En caso de que Argentina obtenga el título mundial, quienes hayan comprado pases durante la preventa recibirán un crédito equivalente para utilizar en la temporada de invierno 2027.

Por ejemplo, quien adquiera un pase de determinada duración y categoría durante la promoción podrá acceder a un beneficio de las mismas características para el invierno siguiente.

Qué productos están incluidos

La promoción contempla únicamente los pases de medios de elevación disponibles en la preventa de invierno 2026.

Quedan excluidos otros servicios comercializados por el centro de esquí, entre ellos alquiler de equipos, clases de esquí y snowboard, alojamiento, gastronomía, traslados, experiencias especiales y paquetes turísticos combinados.

De esta manera, el beneficio está enfocado exclusivamente en quienes adquieran pases para utilizar las instalaciones de montaña durante la próxima temporada.

Una apuesta vinculada al Mundial

La campaña utiliza como eje la expectativa que genera la participación argentina en la Copa del Mundo de 2026. Bajo el lema "Vamos por la cuarta", en referencia a una eventual cuarta estrella mundial para la Selección, Laderas busca incentivar las compras anticipadas de pases para la próxima temporada invernal.

La propuesta también coincide con el período de preventa, una etapa que suele ofrecer valores más convenientes respecto de las tarifas que rigen durante la temporada alta.

Las bases indican que, si Argentina no logra quedarse con el campeonato, quienes hayan adquirido sus pases conservarán igualmente el beneficio del precio de preventa, aunque no recibirán créditos para 2027.

Hasta cuándo hay tiempo

La promoción permanecerá vigente hasta el 15 de junio de 2026. Las compras deben realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales habilitados por Laderas para quedar comprendidas dentro de los alcances de la campaña.

Con esta iniciativa, el Cerro Perito Moreno suma una propuesta original para quienes ya están pensando en la nieve del próximo invierno y siguen de cerca el camino de la Selección Argentina rumbo al Mundial.

O.P.