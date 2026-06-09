¿Arcioni vuelve a escena?

El exgobernador Mariano Arcioni comenzó a dar señales concretas de su regreso a la actividad política en Chubut. Tras un largo tiempo con un perfil más bajo luego de dejar la conducción de la provincia, participó de encuentros con dirigentes de distintos sectores y ya tiene prevista una actividad pública en Comodoro Rivadavia para después del Mundial de fútbol.

La novedad surgió luego de una reunión realizada en Sarmiento entre referentes de Chubut Somos Todos y del Frente Renovador, donde se analizó la posibilidad de fortalecer el trabajo conjunto entre ambos espacios con vistas a la construcción de una alternativa política para los próximos años.

Reuniones y recorridas en el interior

Durante los últimos días, Arcioni mantuvo contactos con dirigentes partidarios y participó de actividades en distintas localidades. Según indicaron desde su entorno, el objetivo fue escuchar a referentes territoriales y avanzar en la reorganización de los sectores políticos que históricamente acompañaron su gestión.

Aunque los participantes del encuentro evitaron hablar de candidaturas o estrategias electorales concretas, reconocieron que el exmandatario continúa teniendo influencia dentro de esos espacios y que existe interés en volver a contar con su participación activa.

Desde el sector señalaron además que intendentes, exintendentes y dirigentes de distintas localidades vienen planteando la necesidad de que Arcioni tenga un rol más visible dentro de la política provincial.

El acto

La actividad prevista para julio se realizaría en Comodoro Rivadavia y aparece como uno de los primeros movimientos políticos de peso desde que dejó el gobierno provincial.

Entre los lugares analizados para el encuentro figura el Parque Saavedra, aunque todavía trabajan en la definición del espacio definitivo. La intención es concretar una convocatoria amplia con participación de dirigentes provenientes de distintos puntos de Chubut.

Si bien desde la organización descartan que se trate de un lanzamiento electoral formal, admiten que el acto tendrá un fuerte contenido político y servirá para mostrar el posicionamiento que buscará asumir el exgobernador en esta nueva etapa.

Más allá de los nombres y las futuras postulaciones, el acto podría convertirse en la primera gran señal del lugar que Mariano Arcioni buscará ocupar en el escenario político chubutense durante los próximos meses.

O.P.