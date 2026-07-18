El SMN pronostica probabilidad de lluvias y nevadas para este sábado en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado con cambios en las condiciones del tiempo en Esquel. Tras una primera parte del día sin precipitaciones, hacia la tarde y la noche podrían registrarse lluvias y nevadas.

Durante la madrugada y la mañana el cielo permanecerá mayormente nublado, con una temperatura mínima de -3 °C y vientos del oeste y noroeste de entre 7 y 12 km/h.

Para la tarde se espera una temperatura máxima de 3 °C, con lluvias y nevadas y una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%. El viento continuará soplando del oeste entre 7 y 12 km/h.

Por la noche persistirán las lluvias y nevadas, con una temperatura cercana a -1 °C y viento del sector sur, también de entre 7 y 12 km/h.

Ante este pronóstico, se recomienda a quienes deban circular por rutas de la región mantenerse informados sobre el estado de los caminos y conducir con precaución, especialmente si las precipitaciones generan acumulación de nieve o hielo sobre la calzada.

R.G