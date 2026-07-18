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Por Redacción Red43

El SMN pronostica probabilidad de lluvias y nevadas para este sábado en Esquel

La jornada comenzará mayormente nublada y con temperaturas bajo cero. Para la tarde y la noche, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y nevadas con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40%.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado con cambios en las condiciones del tiempo en Esquel. Tras una primera parte del día sin precipitaciones, hacia la tarde y la noche podrían registrarse lluvias y nevadas.

 

Durante la madrugada y la mañana el cielo permanecerá mayormente nublado, con una temperatura mínima de -3 °C y vientos del oeste y noroeste de entre 7 y 12 km/h.

 

Para la tarde se espera una temperatura máxima de 3 °C, con lluvias y nevadas y una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%. El viento continuará soplando del oeste entre 7 y 12 km/h.

 

Por la noche persistirán las lluvias y nevadas, con una temperatura cercana a -1 °C y viento del sector sur, también de entre 7 y 12 km/h.

 

Ante este pronóstico, se recomienda a quienes deban circular por rutas de la región mantenerse informados sobre el estado de los caminos y conducir con precaución, especialmente si las precipitaciones generan acumulación de nieve o hielo sobre la calzada.

 

 

 

R.G

 

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