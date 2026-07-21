Una mañana de hielo y una tarde con algo de sol

Si el lunes dejó patios blancos, parabrisas cubiertos de escarcha y hasta problemas con cañerías congeladas en algunos hogares, este martes el invierno redobla la apuesta. La Comarca Andina comienza la jornada con un amanecer que puede convertirse en el más frío de la semana.

Durante las primeras horas, la temperatura rondará los -10°, favoreciendo heladas muy marcadas en distintas zonas. En valles y zonas rurales el frío se hará sentir con mayor intensidad, por lo que no será extraño encontrar agua congelada, superficies resbaladizas y vehículos completamente cubiertos de escarcha.

A diferencia de jornadas con viento, este martes el aire permanecerá prácticamente calmo durante gran parte del día. Esa quietud favorecerá que el frío se mantenga cerca del suelo durante la mañana, reforzando la sensación de una jornada muy invernal.

Con el correr de las horas, el termómetro logrará recuperarse lentamente hasta alcanzar unos 3° por la tarde. El cielo estará parcialmente nublado y volverán a aparecer algunos momentos de sol, similares a los que regalaron un respiro durante la tarde del lunes, cuando muchas personas aprovecharon para salir a celebrar el Día de la Amistad.

Hacia la noche aumentará la nubosidad y la temperatura volverá a descender hasta alrededor de 1°. No se esperan lluvias ni nevadas, aunque el ingreso de más nubes anticipa un cambio respecto de las primeras horas del día.

Por ahora, el protagonista sigue siendo el frío. La recomendación pasa por proteger cañerías expuestas, circular con precaución durante las primeras horas y salir con tiempo si el vehículo pasó la noche a la intemperie. El invierno continúa mostrando su cara más intensa en la Comarca Andina.

O.P.