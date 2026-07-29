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29 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

La venta de combustibles cayó en junio y acumuló una baja del 1,3% en 2026

El consumo registró su quinta caída interanual consecutiva y junio fue el segundo peor mes del año. La baja se produjo pese al mecanismo del Gobierno para contener el impacto de los precios internacionales.
Por Redacción Red43

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La venta de combustibles volvió a retroceder en junio y profundizó la tendencia negativa que se viene registrando durante 2026. Según datos difundidos por Surtidores, el consumo cayó un 2,9% en comparación con el mismo mes del año pasado y acumuló una baja del 1,3% durante el primer semestre.

 

El sexto mes del año se convirtió en el segundo con menor volumen comercializado, solo por detrás de febrero. En la comparación con mayo, la demanda disminuyó un 3,1%, aunque desde el sector aclararon que junio tuvo un día menos de actividad.

 

Por tipo de producto, el mayor descenso se dio en el Gasoil G2, con una caída del 8,9%. También bajaron la Nafta Súper (-2%) y la Nafta Premium (-1,5%). La única excepción fue el Gasoil G3, que registró una suba del 4%.

 

A nivel provincial, las mayores bajas se dieron en Salta, Formosa y La Rioja, mientras que Neuquén fue la jurisdicción con mayor crecimiento, impulsada por la actividad vinculada a Vaca Muerta.

 

En cuanto a las empresas, YPF incrementó sus ventas un 1,6% y mantuvo el liderazgo del mercado con una participación del 55,7%. Shell, en cambio, registró una caída semestral del 4,9%.

 

La baja del consumo se produjo pese al mecanismo de amortiguación aplicado por el Gobierno para evitar que la suba internacional del petróleo impactara de lleno en los precios locales. Según especialistas, el escenario actual reduce las posibilidades de nuevas bajas en los combustibles durante los próximos meses.

 

 

 

 

R.G

 

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