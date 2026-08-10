Un terremoto de 7,4 sacudió Colombia

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia durante la mañana de este lunes y provocó daños materiales en distintos puntos del país. El epicentro se ubicó en el departamento de Chocó, en el oeste colombiano, y el movimiento fue percibido con fuerza en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.

El sismo ocurrió alrededor de las 10:04 y, debido a la intensidad del movimiento, se activaron los protocolos previstos para este tipo de situaciones. Durante los primeros minutos comenzaron a llegar reportes sobre daños en edificios y viviendas.

El epicentro estuvo en Chocó

El epicentro del terremoto en Colombia se localizó en el departamento de Chocó. Desde allí, las ondas sísmicas se propagaron hacia distintos sectores del territorio colombiano.

En las principales ciudades afectadas se registraron reportes de grietas y daños en fachadas e interiores de algunas construcciones. También hubo evacuaciones preventivas ante la fuerza del movimiento.

Hasta el momento de los primeros reportes no se habían informado víctimas ni heridos. Los relevamientos sobre posibles daños continuaban para establecer el alcance del sismo.

El terremoto también se sintió fuera de Colombia

La magnitud del terremoto hizo que el movimiento pudiera percibirse más allá de las fronteras colombianas.

En Ecuador, hubo reportes de personas que sintieron el sismo, especialmente en Quito. También se registró percepción del movimiento en Panamá.

Los organismos de monitoreo sísmico mantienen el seguimiento del fenómeno ante la posibilidad de que se produzcan réplicas durante las próximas horas.

Por el momento, el relevamiento continúa en las zonas afectadas de Colombia para determinar con mayor precisión los daños provocados por el terremoto.

O.P.