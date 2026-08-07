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07 de Agosto de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

El enfoque integral de “Mentalidad y Deporte” que llega con un taller virtual imperdible

Será hoy a partir de las 19.30 hs. Habrá tiempo hasta las 15 horas para inscribirse. El lema es "invertir en vos hoy, transforma tu mañana."
Por Redacción Red43

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(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - En el ámbito del rendimiento físico y la salud integral, suele decirse que el cuerpo llega hasta donde la mente lo permite. Bajo esta premisa nace "Mentalidad y Deporte", una iniciativa interdisciplinaria nacida en Esquel que une la Nutrición Deportiva y el Coaching Deportivo, liderada por la Licenciada en Nutrición Laura Rossi y la Profesora y Coach Lorena Iriarte.

 

A través de un abordaje personalizado y de actividades comunitarias, esta dupla profesional busca romper con los enfoques convencionales para demostrar que el verdadero bienestar y el éxito deportivo van mucho más allá de la balanza o de un entrenamiento puramente físico.

 

En este marco, las profesionales llevarán adelante hoy el taller virtual "Cuerpo y Mente en Equilibrio", una propuesta clave para deportistas, familias y personas interesadas en construir un estilo de vida saludable.

 

 

UN TALLER PENSADO PARA TRANSFORMAR HÁBITOS

 

El taller consta de dos encuentros virtuales independientes de una hora y media cada uno. El primer módulo se desarrollará hoy, viernes 7 de agosto, de 19:30 a 21:00 hs, a través de la plataforma Google Meet. Las personas interesadas tienen tiempo de inscribirse únicamente hasta las 15:00 hs.

 

Durante el taller se trabajarán ejes concretos como:

 

Gestión de emociones: herramientas para evitar la frustración, reducir la ansiedad y vencer los miedos ligados al rendimiento físico y a la vida cotidiana.

 

Integración de nutrición y mente: pautas estratégicas para que la alimentación y el enfoque mental trabajen en sintonía.

 

Construcción de hábitos duraderos: estrategias aplicables a la realidad de cada persona y su entorno.

 

 

DOS MIRADAS EXPERTAS PARA UN ABORDAJE INTEGRAL

 

El respaldo del taller reside en la trayectoria y perspectiva única que aportan sus creadoras:

 

Nutrición más allá de la competencia: Laura Rossi, Licenciada en Nutrición, pone el foco en la creación de hábitos sostenibles y en trabajar con la realidad cotidiana de cada persona y familia. Preocupada por el avance de patologías metabólicas tempranas en niños y jóvenes, su labor abarca desde acompañar a personas sedentarias hasta potenciar atletas de alto rendimiento con planes balanceados que previenen lesiones, mejoran la recuperación y promueven una relación sana con la comida.

 

Entrenamiento conversacional para la mente: Lorena Iriarte, Profesora y Coach Ontológico, Deportivo y Vocacional, aporta el marco del coaching deportivo. Con una destacada trayectoria acompañando a deportistas amateurs, de alto rendimiento y atletas olímpicos, su trabajo consiste en potenciar el enfoque, la confianza y la toma de decisiones para alinear la mentalidad del atleta con sus metas físicas.

 

Ambas profesionales destacan además el rol vital que cumplen la familia y los entrenadores en el desarrollo del deportista, motivo por el cual impulsan este tipo de instancias grupales y formativas.

 

 

DETALLES, COSTOS E INSCRIPCIÓN (CIERRE HOY 15:00 HS)

 

Fecha y hora primer encuentro: viernes 7 de agosto, de 19:30 a 21:00 hs (vía Google Meet).

 

Inversión: $30.000 para un solo encuentro / $50.000 para el ciclo completo de dos encuentros.

 

Promoción exclusiva: Quienes se inscriban a los dos encuentros obtendrán una primera sesión gratis con la dupla para recibir feedback individual y diseñar un plan personalizado a medida.

 

Link de inscripción: MENTALIDAD Y DEPORTES

 

Medio de pago: Transferencia bancaria al Alias MENTALIDADYDEPORTE.

 

Contacto para inscripciones y consultas:

 

Instagram: @mentalidadydeportesq

 

Correo electrónico: mentalidadydeportesq@gmail.com

 

Teléfonos / WhatsApp: (2945) 465471 / (2945) 582486

 

 

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