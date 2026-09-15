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15 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Vuelve el transporte público a Mallín Ahogado con seis frecuencias diarias

El servicio retoma su recorrido entre Plaza Pagano y Mallín Alto con tres salidas de ida y tres de regreso. La prestación será subsidiada por el Municipio de El Bolsón.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de El Bolsón informó que se reanuda el transporte público en Mallín Ahogado, luego de las gestiones realizadas para recuperar la conexión entre esa zona y el centro de la ciudad.

 

El servicio tendrá seis frecuencias diarias, distribuidas entre la mañana, el mediodía y la tarde. El recorrido mantendrá los puntos habituales entre Plaza Pagano y Mallín Alto.

 

Los horarios informados son:

 

  • 7:30 — Plaza Pagano → Mallín Alto
  • 8:30 — Mallín Alto → Plaza Pagano
  • 12:30 — Plaza Pagano → Mallín Alto
  • 13:30 — Mallín Alto → Plaza Pagano
  • 18:00 — Plaza Pagano → Mallín Alto
  • 19:00 — Mallín Alto → Plaza Pagano

 

Servicio subsidiado

La prestación contará con un subsidio del Gobierno Municipal, según informó el Municipio, que señaló que la medida busca sostener la conectividad con uno de los sectores de El Bolsón que presenta mayor necesidad de contar con transporte público.

 

La recuperación del servicio se plantea como una primera respuesta al problema de conectividad de Mallín Ahogado. Por el momento, el esquema anunciado contempla tres recorridos de ida y tres de regreso por día.

 

La reanudación permitirá volver a contar con una conexión regular entre Mallín Alto y Plaza Pagano, con horarios distribuidos a lo largo de la jornada.

 

 

O.P.

 

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