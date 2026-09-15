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Por Redacción Red43

Improvisación y humor: “Noche de Impro” llega este sábado al Melipal

Diego Recagno y Fernando Silvestri protagonizarán una noche de improvisación este sábado 19 de septiembre, desde las 21 horas, en el C.C. Melipal de Esquel.
Por Redacción Red43

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La Cuática presenta “Noche de Impro”, una propuesta teatral en la que cada función se construye en el momento y sucede por única vez.

 

La obra tendrá como protagonistas a Diego Recagno y Fernando Silvestri, quienes improvisarán a partir de las anécdotas y propuestas del público, sobre un escenario donde no habrá un guion establecido.

 

La función será este sábado 19 de septiembre a las 21 horas en el Centro Cultural Melipal, ubicado en Av. Alvear y Av. Fontana. La producción está a cargo de Eluned Lloyd Patalagoyti.

 

Las reservas pueden realizarse al 2945 334939. El espectáculo será a la gorra consciente.

 

 

 

R.G

 

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