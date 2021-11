En una nueva edición de Firma y Aclaración con Ricardo Bustos, el invitado de este miércoles fue Agustín Castiarena, programador IT esquelense con una importante experiencia en empresas globales.

Agustín nació en Esquel, en el año 1989. Estudió en la Escuela Experimental y egresó de la 713, luego estudió en el IUNA, ahora conocida como Universidad Nacional de Arte en Buenos Aires.

Sobre la carrera, Castiarena comentó que: "Te recibís como licenciado en artes multimediales. Hay materias de sonido; proyección visual para componer imagen, como trabajar con la interacción; una pequeña área de programación donde se habla del desarrollo de experiencias e interfaces para usuarios y la parte multimedia para el usuario, en cuanto a la bajada de información para que las personas lo consuman de manera más didáctica y transmitiendo un concepto. Esa parte es el arte de toda esta idea".

"No me recibí de la licenciatura, tuve la tecnicatura intermedia y en el medio empecé a trabajar freelance. Tenía una cámara que pude comprarme trabajando en una agencia para España. Y hoy vivo de esto", agregó.

Una de sus grandes experiencias fue en MercadoLibre: Trabajé tres años. Fue un gran salto. Entré como programador, que sería la interfaz del usuario. Lo que ve el usuario en la pantalla. Con metodologías agiles. De a poco vas a prendiendo que tiene muchas ramas y muchas partes técnicas donde se puede meter de manera profesional y hay mucha salida laboral", comentó.

Agregó que empezó "con un salario bastante bueno" y continuó contando: "Me fui por el clima laboral, tenía ciertas cosas que no me gustaban y se me hacía pesado. El clima era difícil y porque me salió una oferta por el doble en otro lugar. En Barcelona, España. La oferta era allá por el cambio horario. Al tener la posibilidad de tener los papeles de Italia tenía muy fácil"

En cuanto a su actualidad manifestó: "Ahora trabajo en una empresa que está en Alemania. La empresa está asociada con empleados y gente trabajando en China, Pakistán, Estados Unidos. Estamos repartidos. Siempre hacemos llamadas y la comunicación es bastante fluida. Me pagan por una cuenta de un banco que tengo en el Reino Unido, es todo digital. Puedo disponer del dinero. Acá con las conversiones, no dispongo tan fácil pero estoy acá y quiero estar un tiempo en mi ciudad".

Por otro lado, comentó qué se necesita para ser un Polo Tecnológico: "Como trabajador, se busca calidad de vida y que las empresas inviertan en ese lugar. Tienen que poder invertir libremente y en general, terminan invirtiendo donde hay bajos impuestos".

Sobre el cierre, dio consejos para los jóvenes que desean tener una profesión similar: "Que empiecen. Hay todas las herramientas en internet para aprender. Está abierto el camino y no es tan complejo. Hay que invertir tiempo, no es de un día para el otro. Hay que ponerse a buscar, hay muchos blogs, contenidos, influencers generando contenido en Twich programando y podés chatear con ellos en simultáneo y aprender haciendo cosas. Después, las herramientas mas rentables es Linkedin, hay mucha búsqueda laboral".