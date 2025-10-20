15°
Miércoles 22 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina Parque Nacional Lago PueloParque Nacional Los Alercesparque nacional nahuel huapipeligro de incendios
20 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Cómo interpretar el cartel de peligro de incendios en los Parques Nacionales

Al ingresar a los Parques Nacionales, un cartel informa el nivel de peligro de incendios forestales según el Índice FWI, un sistema que ayuda a proteger los bosques y la fauna. Conoce qué significan los colores y cómo actuar ante ellos.
Escuchar esta nota

Al ingresar al Parque Nacional Lago Puelo, se encuentra un cartel que indica el nivel de peligro de incendios forestales. Este sistema, basado en el Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (FWI), también se aplica, entre otros, en los Parques Nacionales Los Alerces y Nahuel Huapi, y es importante para proteger los bosques y la fauna de la Patagonia.

 

El FWI es un sistema canadiense implementado en Argentina desde el año 2000 que evalúa las condiciones ambientales para la aparición y propagación de incendios forestales. En los parques, se utilizan datos de temperatura, humedad relativa, lluvia y velocidad del viento registrados por estaciones meteorológicas, lo que permite calcular diariamente el índice de peligro.

 

 

El cartel de FWI indica cinco niveles de riesgo:

 

  • Verde (Bajo): Se puede hacer fuego, siempre en los lugares habilitados.

     

  • Azul (Moderado): Se permite fuego en lugares habilitados, con precaución.

     

  • Amarillo (Alto): ¡Cuidado! No encender fuego a partir de las 13 hs.

     

  • Naranja (Muy Alto): Prohibido encender fuego entre las 13 y 21 hs.

     

  • Rojo (Extremo): Prohibido encender fuego durante todo el día.

     

 

Para quienes acampan, se recomienda llevar siempre un calentador y asegurarse de retirar todos los residuos generados. Con estas medidas, se contribuye a proteger los bosques nativos y la biodiversidad de los parques de la Patagonia.

 

 

 

O.P.

 

