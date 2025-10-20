Llega la 4ª Carrera por la Vida: Todos los detalles

La “Carrera por la Vida”, organizada por la Iglesia El Faro, celebrará este año su cuarta edición, enfocándose en la prevención del suicidio adolescente, la segunda causa de muerte en jóvenes de 13 a 19 años.

“Esto tocó nuestro corazón, nuestras vidas. Creemos que es muy importante trabajar articuladamente como comunidad, integrando los distintos sectores”, señaló María Elena Lo Bartolo. “El amor sana. La escucha activa, es abrazar al otro. Por eso invitamos a participar: si no corrés, caminá; si no querés nada, vení, traete el mate y compartí con nosotros”, agregó.

Habrá circuitos adaptados a todos los niveles, desde la caminata integrativa de dos kilómetros hasta la media maratón de 21 kilómetros que combina caminos rurales y senderos de la Comarca, incluyendo Camino del Viento, Callejón Los Pañiles y Ruta 40. Los cinco y diez kilómetros recorrerán senderos que suben al Camino de Los Ñires y retornan por el Callejón de Benavente.

“Los cinco y diez kilómetros son circuitos modificados este año. Todas las distancias tienen medalla Finisher y existe una promoción del 15% de descuento para familias”, explicó Julio Calfuquir.

Más allá de lo deportivo, la carrera busca promover la prevención y la postvención. Durante la jornada, se habilitarán espacios para charlas y testimonios, donde se podrán compartir experiencias y reforzar la conciencia sobre la salud mental.

“Es un tema que nos toca a todos, que afecta a familias y amigos. La carrera permite activar, salir y generar interacción con otros, lo que puede cambiar pensamientos y motivar a quienes atraviesan momentos difíciles”, agregó María Elena Lo Bartolo.

Las inscripciones ya están abiertas a través de Facebook e Instagram: Carrera por la Vida 92, y los valores varían según la distancia elegida, desde la caminata de dos kilómetros hasta la media maratón de 21 kilómetros.

Los valores son: 2 km: $5.000, 5 km: $8.000, 10 km: $18.000 y 21 km: $30.000.

Claudia Muñoz remarcó que la carrera no se suspende por mal clima.

