15°
17°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 22 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina Carrera por la VidaEl HoyoLago PueloPrevención del suicidio
20 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Llega la 4ª Carrera por la Vida: Todos los detalles

Con distancias de 2, 5, 10 y 21 km, la propuesta busca visibilizar y prevenir el suicidio adolescente bajo el lema “El amor sana”.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La “Carrera por la Vida”, organizada por la Iglesia El Faro, celebrará este año su cuarta edición, enfocándose en la prevención del suicidio adolescente, la segunda causa de muerte en jóvenes de 13 a 19 años.

 

“Esto tocó nuestro corazón, nuestras vidas. Creemos que es muy importante trabajar articuladamente como comunidad, integrando los distintos sectores”, señaló María Elena Lo Bartolo. “El amor sana. La escucha activa, es abrazar al otro. Por eso invitamos a participar: si no corrés, caminá; si no querés nada, vení, traete el mate y compartí con nosotros”, agregó.

 

 

Habrá circuitos adaptados a todos los niveles, desde la caminata integrativa de dos kilómetros hasta la media maratón de 21 kilómetros que combina caminos rurales y senderos de la Comarca, incluyendo Camino del Viento, Callejón Los Pañiles y Ruta 40. Los cinco y diez kilómetros recorrerán senderos que suben al Camino de Los Ñires y retornan por el Callejón de Benavente.

 

“Los cinco y diez kilómetros son circuitos modificados este año. Todas las distancias tienen medalla Finisher y existe una promoción del 15% de descuento para familias”, explicó Julio Calfuquir.

 

 

Más allá de lo deportivo, la carrera busca promover la prevención y la postvención. Durante la jornada, se habilitarán espacios para charlas y testimonios, donde se podrán compartir experiencias y reforzar la conciencia sobre la salud mental.

 

“Es un tema que nos toca a todos, que afecta a familias y amigos. La carrera permite activar, salir y generar interacción con otros, lo que puede cambiar pensamientos y motivar a quienes atraviesan momentos difíciles”, agregó María Elena Lo Bartolo.

 

 

Las inscripciones ya están abiertas a través de Facebook e Instagram: Carrera por la Vida 92, y los valores varían según la distancia elegida, desde la caminata de dos kilómetros hasta la media maratón de 21 kilómetros. 

 

 

Los valores son: 2 km: $5.000, 5 km: $8.000, 10 km: $18.000 y 21 km: $30.000.

 

Claudia Muñoz remarcó que la carrera no se suspende por mal clima.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Marcela Morales QEPD
2
 Dramática desaparición en España: buscan a joven argentina que viajó por trabajo
3
 El fenómeno musical "La Konga" encabezará la Celebración del 120° Aniversario de Esquel 
4
 Tiro con arco: récord patagónico en el Panamericano
5
 Hito energético: interconexión del Gasoducto Cordillerano beneficiará a 12 mil familias patagónicas
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
3
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
4
 Maira Frias, la candidata de Milei en Chubut, continúa recorriendo la provincia
5
 Queda solo una vacante para participar del Torneo Femenino de Voley en Gastre
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -