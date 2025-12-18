16°
Jueves 18 de Diciembre de 2025
18 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Nubes, algo de viento y buen clima para este jueves

La Comarca Andina recibe este jueves un día mayormente nublado, con temperaturas que irán de los 10 °C de mínima a los 22 °C de máxima y vientos del oeste que se intensificarán durante la tarde.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un jueves sin probabilidad de precipitaciones, ideal para aprovechar los últimos días de primavera.

 

Cómo estará el clima hoy

 

  • Mañana: Mayormente nublado, 10 °C, viento del oeste de 13 a 22 km/h.

     

  • Tarde: Mayormente nublado, temperatura máxima 22 °C, ráfagas de hasta 50 km/h.

     

  • Noche: Algo nublado, 13 °C, viento del oeste entre 23 y 31 km/h.

     

Los niveles de radiación UV aumentarán durante la tarde, alcanzando valores extremos, por lo que se recomienda el uso de protector solar si se realizan actividades al aire libre.

 

Aunque el cielo se mantenga cubierto gran parte del día, la sensación térmica durante la tarde será agradable, cercana a los 24–25 °C, ideal para paseos o actividades al aire libre.

 

 

Hoy en la historia y la cultura

 

Hoy 18 de diciembre se conmemoran hechos y nacimientos históricos:

 

  • Día Internacional del Migrante y Día Mundial de la Lengua Árabe, jornadas que invitan a la reflexión sobre derechos y diversidad cultural.

     

  • En 2005, Evo Morales ganó las elecciones presidenciales en Bolivia, marcando un momento histórico en el continente.

     

  • Nacieron figuras de la música y el cine como Keith Richards (Rolling Stones, 1943) y Steven Spielberg (1946), mientras que en 1963 nació Brad Pitt, actor estadounidense.

     

 

O.P.

 

