Comarca Andina, Argentina
Viernes 03 de Octubre de 2025
03 de Octubre de 2025
¿Quiénes representarán a El Hoyo con las banderas nacional y provincial?

El intendente César Salamín y el presidente del Concejo Jonatan Christ recibieron a los diez vecinos que fueron seleccionados para representar al municipio en eventos oficiales con la Bandera Nacional y la Bandera de la Provincia de Chubut.
En la jornada de hoy, El Hoyo completó la elección de quienes portarán las banderas en actos oficiales, en el marco de la Ordenanza 27/25. La ceremonia de recepción estuvo encabezada por el intendente César Salamín y el presidente del Concejo Deliberante, Jonatan Christ.

 

Para la Bandera Nacional, Raúl Larenas fue designado como abanderado, acompañado por Ricardo Michalik y Eva Gutiérrez como primera y segunda escolta. En tanto, la Bandera Provincial será portada por Cili Olmos como abanderada, con Lidia Quinteros y Amalia Rodríguez como primera y segunda escolta.

 

 

Las suplentes elegidas fueron Mariela Lostra y Rocío Jiménez para la bandera nacional, y Lorena Blanco y Silvia Lonegro para la bandera provincial.

 

La selección final fue realizada por la Comisión Seleccionadora, compuesta por tres representantes del Departamento Ejecutivo Municipal y un concejal de cada bloque, siguiendo lo establecido en la ordenanza. La elección surgió de las postulaciones realizadas por vecinos.

 

 

 

 

O.P.

 

