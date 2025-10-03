¿Quiénes representarán a El Hoyo con las banderas nacional y provincial?

En la jornada de hoy, El Hoyo completó la elección de quienes portarán las banderas en actos oficiales, en el marco de la Ordenanza 27/25. La ceremonia de recepción estuvo encabezada por el intendente César Salamín y el presidente del Concejo Deliberante, Jonatan Christ.

Para la Bandera Nacional, Raúl Larenas fue designado como abanderado, acompañado por Ricardo Michalik y Eva Gutiérrez como primera y segunda escolta. En tanto, la Bandera Provincial será portada por Cili Olmos como abanderada, con Lidia Quinteros y Amalia Rodríguez como primera y segunda escolta.

Las suplentes elegidas fueron Mariela Lostra y Rocío Jiménez para la bandera nacional, y Lorena Blanco y Silvia Lonegro para la bandera provincial.

La selección final fue realizada por la Comisión Seleccionadora, compuesta por tres representantes del Departamento Ejecutivo Municipal y un concejal de cada bloque, siguiendo lo establecido en la ordenanza. La elección surgió de las postulaciones realizadas por vecinos.

O.P.