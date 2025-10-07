17°
Comarca Andina, Argentina
Martes 07 de Octubre de 2025
07 de Octubre de 2025
Martes con nubarrones y viento

Aunque hay posibilidad de chaparrones aislados, el clima se mantiene mayormente nublado y ventoso, sin lluvias importantes a la vista.
Luego de un lunes que apenas dejó caer algunas gotas, la Comarca Andina amaneció con el cielo cubierto y una temperatura que ronda los 9°C. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con nubosidad variable, posibles lluvias aisladas y ráfagas intensas del oeste, en una semana que se perfila fresca y ventosa.

 

Durante la mañana y la tarde, se esperan chaparrones dispersos, con probabilidad de precipitación entre el 10% y el 40%, mientras que hacia la noche el cielo permanecerá nublado, pero sin lluvias a la vista. Las temperaturas oscilarán entre los 4°C y los 15°C, con una sensación térmica apenas más baja debido al viento.

 

El viento del sudoeste y oeste soplará entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

 

 

Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, el sol podría asomarse entre nubes, generando una breve mejora y permitiendo disfrutar de algunos momentos más templados.

 

Efemérides del día

 

Hoy, 7 de octubre, se conmemoran tres fechas curiosas y diversas:

 

  • La Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que impulsa condiciones laborales justas y seguras.

     

  • El Día Mundial del Algodón, que visibiliza su importancia en el desarrollo económico y sostenible.

     

  • Y el Día Mundial de los Calvos, una celebración que reivindica la belleza natural y la confianza personal.

     

 

 

O.P.

 

